Forsberg klev fram för Nashville

Nashville segrade – 5–4 efter straffar

Ryan O’Reilly med två mål för Nashville

Andra raka segern för Nashville

Nashville vann till slut en jämn match mot Los Angeles i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Nashville var starkare och vann med 5–4 (1–1, 2–2, 1–1, 0–0, 1–0).

Nashvilles Ryan O’Reilly tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Los Angeles inledde bäst och tog ledningen genom Adrian Kempe efter 7.27, men Nashville kvitterade genom Ryan O’Reilly bara tre minuter senare. Nashville gjorde 2–1 genom Filip Forsberg efter 36 sekunder i andra perioden.

Därefter fixade Los Angeles Joel Armia och Corey Perry att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Nashville kvitterade till 3–3 genom Cole Smith. Los Angeles tog ledningen på nytt genom Trevor Moore efter 9.51 i tredje perioden.

Nashville kvitterade till 4–4 genom Ryan O’Reilly efter 14.44 av perioden. Laget tog ledningen efter 5.00.

Ryan O’Reilly gjorde två mål för Nashville och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Nashvilles tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Los Angeles fjärde uddamålsförlust.

Los Angeles tar sig an Chicago borta samma tid.

Nashville–Los Angeles 5–4 (1–1, 2–2, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (7.27) Adrian Kempe, (Spencer Stastney).

Andra perioden: 2–1 (20.36) Filip Forsberg (Matthew Wood, Ryan O’Reilly), 2–2 (21.31) Joel Armia (Alex Turcotte), 2–3 (25.24) Corey Perry (Joel Armia, Alex Turcotte), 3–3 (27.12) Cole Smith.

Tredje perioden: 3–4 (49.51) Trevor Moore (Brandt Clarke, Joel Edmundson), 4–4 (54.44) Ryan O’Reilly (Filip Forsberg).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-1-2

Los Angeles: 2-2-1

Nästa match:

Nashville: Dallas Stars, hemma, 27 oktober

Los Angeles: Chicago Blackhawks, borta, 27 oktober