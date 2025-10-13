Seger för Winnipeg med 5–2 mot NY Islanders

Winnipeg segrade – 5–2 mot NY Islanders

Logan Stanley matchvinnare för Winnipeg

Andra raka segern för Winnipeg

Winnipeg vann mötet med NY Islanders borta med 5–2 (2–0, 2–2, 1–0) på måndagen i NHL.

Philadelphia nästa för Winnipeg

Winnipeg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fyra minuter. NY Islanders reducerade dock till 1–2 genom Jean-Gabriel Pageau tidigt i andra perioden av perioden.

Winnipeg gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Logan Stanley och Tanner Pearson.

NY Islanders gjorde 2–4 genom Emil Heineman efter 14.55 av perioden. 17.47 in i tredje perioden slog Mark Scheifele till framspelad av Kyle Connor och ökade ledningen.

NY Islanders har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Winnipeg har fyra poäng.

Lagen möts på nytt i Bell MTS Place den 14 januari.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 17 oktober. Då möter NY Islanders Edmonton i UBS Arena 01.30. Winnipeg tar sig an Philadelphia borta 01.00.

NY Islanders–Winnipeg 2–5 (0–2, 2–2, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (7.35) Morgan Barron (Cole Koepke, Tanner Pearson), 0–2 (11.48) Nino Niederreiter (Gustav Nyquist, Jonathan Toews).

Andra perioden: 1–2 (22.06) Jean-Gabriel Pageau (Tony Deangelo), 1–3 (22.19) Logan Stanley, 1–4 (32.47) Tanner Pearson (Nino Niederreiter), 2–4 (34.55) Emil Heineman (Jonathan Drouin, Matthew Schaefer).

Tredje perioden: 2–5 (57.47) Mark Scheifele (Kyle Connor).

Nästa match:

NY Islanders: Edmonton Oilers, hemma, 17 oktober

Winnipeg: Philadelphia Flyers, borta, 17 oktober