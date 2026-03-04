Slutspelat för Torontos nyckelback

Toronto Maple Leafs får klara sig utan veteranbacken Chris Tanev resten av säsongen. 36-åringen har opererats för en bålskada och väntas inte spela mer under säsongen.

Chris Tanev kommer inte att spela mer under säsongen 2025/26. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Toronto Maple Leafs meddelar under onsdagen att backen Chris Tanev missar resten av säsongen efter att ha genomgått en operation för en bålskada i New York.

Enligt klubben var ingreppet framgångsrikt och Tanev väntas vara fullt redo att delta i träningen igen när lagets träningsläger startar i september.

Tanev, som har missat större delen av säsongen på grund av flera olika skador, förväntas alltså vara tillbaka till nästa säsong.

Maple Leafs D Chris Tanev underwent successful core muscle surgery today in New York City.



He is expected to fully participate in training in September. — Leafs PR (@LeafsPR) March 4, 2026

Den 1 november fördes han av isen på bår och kördes till sjukhus för undersökning efter en kollision i en match i Philadelphia. Han blev därefter borta från spel fram till den 23 december, då han gjorde comeback i tre matcher innan han återigen tvingades kliva av – den gången på grund av en ljumsksskada.

Chris Tanev missar resten av NHL-säsongen

Totalt har Tanev spelat elva matcher den här säsongen, där han noterats för två assist och varit +8, med en genomsnittlig istid på 17.58 per match.

Den 36-årige veteranen, som gör sin andra säsong i Maple Leafs, har haft en skadefylld karriär. Sedan NHL-debuten säsongen 2010/11 har den Ontariofödde backen bara spelat samtliga 82 matcher under en säsong – 2021/22 när han representerade Calgary Flames.

Att Toronto skulle behöva klara sig utan Tanev under perioder var kanske väntat, men att han i princip saknats hela säsongen har slagit hårt mot lagets defensiv.

Maple Leafs har släppt in 211 mål – flest i Eastern Conference och näst flest i hela NHL – och problemen i egen zon har bidragit till lagets facit på 27–24–10, vilket placerar dem långt utanför slutspel.

Situationen kan nu tvinga general managern Brad Treliving att sälja av några av lagets veteraner i utbyte mot framtida tillgångar inför fredagens trade deadline i NHL.

Source: Christopher Tanev @ Elite Prospects