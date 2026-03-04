Slutspelat för Torontos nyckelback
Toronto Maple Leafs får klara sig utan veteranbacken Chris Tanev resten av säsongen. 36-åringen har opererats för en bålskada och väntas inte spela mer under säsongen.
Toronto Maple Leafs meddelar under onsdagen att backen Chris Tanev missar resten av säsongen efter att ha genomgått en operation för en bålskada i New York.
Enligt klubben var ingreppet framgångsrikt och Tanev väntas vara fullt redo att delta i träningen igen när lagets träningsläger startar i september.
Tanev, som har missat större delen av säsongen på grund av flera olika skador, förväntas alltså vara tillbaka till nästa säsong.
Den 1 november fördes han av isen på bår och kördes till sjukhus för undersökning efter en kollision i en match i Philadelphia. Han blev därefter borta från spel fram till den 23 december, då han gjorde comeback i tre matcher innan han återigen tvingades kliva av – den gången på grund av en ljumsksskada.
Totalt har Tanev spelat elva matcher den här säsongen, där han noterats för två assist och varit +8, med en genomsnittlig istid på 17.58 per match.
Den 36-årige veteranen, som gör sin andra säsong i Maple Leafs, har haft en skadefylld karriär. Sedan NHL-debuten säsongen 2010/11 har den Ontariofödde backen bara spelat samtliga 82 matcher under en säsong – 2021/22 när han representerade Calgary Flames.
Att Toronto skulle behöva klara sig utan Tanev under perioder var kanske väntat, men att han i princip saknats hela säsongen har slagit hårt mot lagets defensiv.
Maple Leafs har släppt in 211 mål – flest i Eastern Conference och näst flest i hela NHL – och problemen i egen zon har bidragit till lagets facit på 27–24–10, vilket placerar dem långt utanför slutspel.
Situationen kan nu tvinga general managern Brad Treliving att sälja av några av lagets veteraner i utbyte mot framtida tillgångar inför fredagens trade deadline i NHL.
