Jacob Trouba är klar för Sharks.

Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports / USA TODAY Sports

32-åringen har skrivit på ett fyraårskontrakt värt 33 miljoner dollar. Lönetaksträffen uppgår till 8,25 miljoner dollar per säsong. Med det blir han en av de sista pusselbitarna i Sharks ombyggnation.

Klubben draftade under helgen två av de största backlöftena i Ryan Lin och Keaton Verhoeff. Dessutom plockade de in Ivar Stenberg som spelare nummer två, som till skillnad från de andra två väntas gå rakt in i NHL. Nu har de också fått in en äldre och rutinerad pjäs som kan ta en stor roll tills ynglingarna är redo.

Jacob Trouba har spelat 906 matcher i NHL och var även kapten för Rangers under drygt tre säsonger. Backen spelade den gångna säsongen för Anaheim Ducks där han var en toppback i laget. Det blev då 35 poäng på 81 matcher för veteranen.

Jacob Trouba till San José

Nu kommer han att gå in som en ledarfigur i ett ungt och hungrigt San José till nästa säsong. I deras backsida finns redan 34-årgie Dmitri Orlov men även det stora löftet Sam Dickinson som väntas ta en större och större roll i NHL kommande säsong.

Jacob Trouba har tidigare även spelat för Winnipeg Jets. Säsongen 23/24 vann han också priset "Mark Messier-award" som går till ligans bästa ledare.