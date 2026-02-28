Kiefer Sherwood har bara spelat två matcher för San Jose Sharks.

Nu uppger The Athletic att Sharks redan kan trejda bort forwarden.

Kiefer Sherwood kan ha gjort sitt i San Jose Sharks, bara en månad efter trejden från Vancouver Canucks. Foto: Alamy (Montage)

Under inledningen av årets säsong var Kiefer Sherwood glödhet och öste in mål för Vancouver Canucks. Efter att ha inlett med åtta fullträffar på de första tolv matcherna i NHL avtog hans produktion däremot lite. Det blev 17 mål och 23 poäng på 44 matcher för Sherwood innan han trejdades bort från Vancouver.

I januari blev Sherwood, som fortfarande är Canucks bästa målskytt den här säsongen, bortbytt till San Jose Sharks i utbyte mot AHL-backen Cole Clayton samt två andrarundelval i NHL-draften, ett i årets draft och ett i 2027 års draft. 30-åringen var skadad när trejden genomfördes och debuten dröjde därför. Han har sedan dock flyttat ner till Kalifornien och hunnit spela två matcher för Sharks, dock utan att noteras för någon poäng.

Nu kommer också uppgifter om att Kiefer Sherwood skulle kunna trejdas igen – efter att endast ha gjort två framträdanden för San Jose Sharks.

Kiefer Sherwood och Sharks långt ifrån i förhandlingarna

The Athletic uppger att Sharks överväger att trejda bort Sherwood. Anledningen är att parterna inte har kunnat enas om ett nytt kontrakt som börjar gälla framöver. Om Sharks inte kan komma överens om Sherwood, som blir free agent till sommaren, kommer klubben i stället försöka trejda bort honom.

San Jose Sharks har tappat fäste i jakten på slutspel och skulle därför kunna bli säljare inför fredagens trade deadline. General managern Mike Grier skulle då kunna välja att trejda bort flera blivande free agents för att få något i utbyte för spelarna. The Athletic skriver att Kiefer Sherwood vill stanna i Sharks men klubben ska ha blivit avskräckta när de hört om forwardens lönekrav. Om de inte kan närma sig i förhandlingarna skulle Sharks alltså kunna välja att trejda bort honom för att inte riskera att Sherwood lämnar som free agent till sommaren.

Kiefer Sherwood gjorde 19 mål och 40 poäng på 78 matcher med Vancouver Canucks i fjol och har även producerat starkt den här säsongen vilket gör att han är attraktiv på marknaden ifall Sharks skulle göra honom tillgänglig. Under sin karriär har Sherwood spelat 311 NHL-matcher för Anaheim Ducks, Colorado Avalanche, Nashville Predators, Vancouver Canucks och San Jose Sharks.

Source: Kiefer Sherwood @ Elite Prospects