BIK Karlskoga saknar fyra forwards inför onsdagens match mot Almtuna. Då får Lindlövens Sebastian Falk återigen chansen via lån.

Sebastian Falk i Vita Hästen. Foto: Bildbyrån/Johanna Wallen.

Karlskoga väljer att återigen ge Sebastian Falk chansen att visa upp sig på Hockeyallsvensk nivå.



Under onsdagsmorgonen meddelar BIK att den 24-årige poängsprutan från Hockeyettan lånas in från Lindlöven. En lösning som i första hand gäller endast över kvällens match mot Almtuna, men som även betyder ett tredje framträdande i tröjan i och med förra årets liknanden korttidslösning.



Det hela kommer efter att man konstaterat att flertalet forwards kommer att missa mötet i Nobelhallen. Däribland avstängde Alexander Ljungkrantz, men även skadade trion Oliver Eklind, Hampus Plato och Leevi Viitala.

Slog igenom i AIK

Sebastian Falk slog sig fram som junior i AIK och gjorde även sin debut i svartgult i Hockeyallsvenskan under 2019/20. Efter en säsong i Vita Hästen, några år senare, klev han in i Lindlöven 2023. Där blev det under förra året hela 45 poäng på 36 matcher.



Falk har även inlett 2025/26 på strålande vis med sex poäng (!) på endast två matcher.

Source: Sebastian Falk @ Elite Prospects