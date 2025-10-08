BIK Karlskoga lånar poängspruta från Hockeyettan
Följ HockeySverige på
Google news
BIK Karlskoga saknar fyra forwards inför onsdagens match mot Almtuna. Då får Lindlövens Sebastian Falk återigen chansen via lån.
Karlskoga väljer att återigen ge Sebastian Falk chansen att visa upp sig på Hockeyallsvensk nivå.
Under onsdagsmorgonen meddelar BIK att den 24-årige poängsprutan från Hockeyettan lånas in från Lindlöven. En lösning som i första hand gäller endast över kvällens match mot Almtuna, men som även betyder ett tredje framträdande i tröjan i och med förra årets liknanden korttidslösning.
Det hela kommer efter att man konstaterat att flertalet forwards kommer att missa mötet i Nobelhallen. Däribland avstängde Alexander Ljungkrantz, men även skadade trion Oliver Eklind, Hampus Plato och Leevi Viitala.
Slog igenom i AIK
Sebastian Falk slog sig fram som junior i AIK och gjorde även sin debut i svartgult i Hockeyallsvenskan under 2019/20. Efter en säsong i Vita Hästen, några år senare, klev han in i Lindlöven 2023. Där blev det under förra året hela 45 poäng på 36 matcher.
Falk har även inlett 2025/26 på strålande vis med sex poäng (!) på endast två matcher.
Source: Sebastian Falk @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: