Samuel Ersson har ett utgående kontrakt och Philadelphia Flyers uppges leta andra alternativ.

Nu svarar svensken själv om sin situation i klubben.

– Jag älskar det här och detta är platsen som jag vill vara på, säger Ersson.

Samuel Ersson har utgående kontrakt med Philadelphia Flyers. Foto: AP Photo/Alamy (Montage)

Säsongen tog slut för Philadelphia Flyers i helgen sedan de åkt ut med 4-0 i matcher mot Carolina Hurricanes. Nu väntar en osäker framtid för ett par av lagets svenskar.

Både Emil Andrae och Samuel Ersson har utgående kontrakt med Flyers och blir restricted free agents under lågsäsongen. Under tisdagen höll Flyers i en pressträff där flera spelare hade sina ”exit-intervjuer”.

Emil Andrae, som omgärdades av trejdrykten under säsongens gång, menar nu att han hoppas få ett nytt kontrakt av Philadelphia.

– Jag älskar den här staden och jag älskar mina lagkamrater. Förhoppningsvis kan jag stanna här, och det är mitt mål också, säger 24-åringen.

Samuel Ersson vill stanna i Philadelphia Flyers

Samuel Ersson har också gått en oviss framtid i Philadelphia Flyers. Ersson har haft en tung säsong i NHL och fick se sig själv tappa förstaspaden till nyförvärvet Dan Vladar den här säsongen. 26-åringen från Falun noterades för svaga 87,0 i räddningsprocent och 3,12 GAA på 33 matcher under säsongen.

Under säsongen har Flyers då ryktats blicka mot andra alternativ inför nästa säsong. Klubben uppges vara villiga att gå skilda vägar och släppa Samuel Ersson när hans kontrakt löper ut. Nu svarar Ersson själv som sin framtid i föreningen och är tydlig med sin ambition att stanna i Philadelphia.

– Jag älskar det här. Jag har varit här under hela min karriär i Nordamerika. Detta är en den enda platsen som jag känner till här och detta är platsen som jag vill vara på. Både jag och min flickvän trivs jättebra här. Förhoppningsvis kan vi nå en lösning. I sådana här frågor låter jag alltid bara mina agenter sköta allt. Jag håller tummarna, men vi får se vad som händer, säger Ersson på dagens pressträff.

Samuel Ersson har totalt spelat 143 NHL-matcher för Philadelphia Flyers över fyra säsonger. I Sverige spelade han för Brynäs och Västerås innan flytten till Nordamerika. Emil Andrae, tidigare i HV71, har å sin sida noterats för 107 matcher i Flyers-tröjan de senaste tre säsongerna.

Source: Samuel Ersson @ Elite Prospects