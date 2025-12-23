Saknades i natt – då är Leo Carlsson tillbaka

Leo Carlsson, 20, är skadad och saknades i natt.

Nu står det klart att skadan inte är särskilt allvarlig.

Leo Carlsson i spel för Anaheim. Foto: Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Anaheim Ducks är beroende av sin franchise-player Leo Carlsson. När han till slut saknades i en match, i natt, då förlorade man direkt.

För i natt blev Seattle Kraken ett nummer för stort, efter att lagets två toppkedjor visat vägen. Jordan Eberle, Kaapo Kakko och Frederick Gaudreau var bland spelarna som hindrade Ducks.

Då är Carlsson tillbaka

Trots nollpoängaren är Anaheim Ducks fyra i Western Conference och har sju poäng ned till San Jose Sharks utanför slutspelsplatserna.

Leo Carlsson inledde säsongen i sällan skådad stil. Med 36 matcher spelade står han på 41 poäng, Nu har han halkat efter något, men ligger fortfarande som bäste svensk på en 16:e plats i NHL i poängligan. Näst bäst från Sverige är Lucas Raymond på 38 poäng.

Underkroppsskadan ska hålla Carlsson borta dag för dag, enligt Anaheim Ducks. Det borde innebära att han kan vara aktuell för comeback efter julen, när man återvänder till isen.

Ett skönt besked för oss svenskar inför OS-uttagningen framöver.

Injury Update: Leo Carlsson is out tonight with a lower-body injury and is day-to-day. pic.twitter.com/0ePsdgvpXM — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) December 22, 2025

