Förra säsongen blev Jesper Wallstedt både ifrågasatt och kritiserad. Nu är han hockeyvärldens kanske hetaste målvakt. I en stor intervju berättar Minnesotas succékeeper om nycklarna till vändningen.

– Jag är inte en annan målvakt jämfört med då – det är mest i huvudet det sitter.

Jesper Wallstedt är NHL:s hetaste målvakt.

Foto: Bildbyrån.

Jesper Wallstedt lyftes redan som 15-åring fram som svensk hockeys största målvaktstalang någonsin och blev 2021 den första svenske målvakten någonsin att väljas i förstarundan då Minnesota tingade honom som tjugonde spelare totalt. 2022 kom debuten i AHL, säsongen därpå kom debuten i NHL – och i år har Jesper Wallstedt chockat alla och varit en av ligans allra bästa målvakter.

På pappret kan det verka som att hans karriär helt enkelt följt den förväntade kurvan. Supertalangen är på väg att bli en superstjärna. Men faktum är att Wallstedt så sent som ifjol var ifrågasatt och kritiserad. Han hade en tuff säsong i AHL, där räddningsprocenten stannade på 87,9. Då var han långt ifrån de fyra nollor och dryga 93 han ligger på i räddningsprocent i NHL den här säsongen.

– Den säsongen var riktigt seg och tråkig på något sätt, säger Wallstedt i en intervju med svensk media på fredagskvällen.

– Det var ett konstigt år. Jag kom till campen och kände att jag inte var sämre än de andra målvakterna (Filip Gustavsson och Marc-André Fleury) och jag tycker att jag hade kunnat prestera minst lika bra som dem. Mitt spel och min form var otroligt bra, säger han.

Problemen satt någon helt annanstans.

– Det här visar väl bara hur stor den mentala delen av sporten är. Jag tycker under säsongen inte att mitt spel var ett större problem i sig, utan det var mitt huvud som aldrig var på rätt plats. Jag hade inget självförtroende. Puckar jag brukar rädda gick in. Det kändes som att allt studsade emot.

”Jag är inte troende – men…”

Wallstedt började leta på sociala medier vad folk skrev om honom.

– När det går tufft är det lätt att hitta ursäkter och på något sätt försöka leta svar. Och går man in och läser det som står på Twitter är det ju mycket som inte är så genomtänkt. Det är någon som sitter i soffan och kollar och panikskriver något. 90 procent av det man läser får man ta med en nypa salt. Men går det emot är det lätt att man kikar på vad som pågår och sägs.

– Jag har använt det som tändvätska. Det gav mig lite extra ”juice” att gå tillbaka och göra det extra bra och motbevisa dem. Alla de som man läste då, de håller ens sida nu och tycker att man är bäst. Kappan vänder med vinden och det blir ganska genomskinligt efter ett tag.

Jesper Wallstedts segergest har blivit omtalad.

Foto: Bildbyrån.

Men är det bara det mentala som skiljer sig åt i år, eller finns det något annat som ligger bakom att det vänt så snabbt?

– Mycket är ju mentalt. Sen har jag blivit ett år äldre och utvecklats med en bra sommar träning. Jag åkte hit en månad tidigare för att jobba extra med målvaktstränaren och komma in i organisationen lite mer. Det var också gynnsam och gav mig mycket.

– Men jag är ju inte en annan målvakt jämfört med förra året. Det är mest i huvudet det sitter. Och att jag blivit ett år äldre.

Faktum är att Minnesotas 23-årige succékeeper nu, med facit i hand, kan se tillbaka på fjolårets mardröm som något positivt.

– Inget av det som hänt idag hade kunnat hända utan den säsongen. Jag lärde mig så otroligt mycket av att vara på den platsen och gå igenom det jag gjorde. Jag är inte troende, men det där var menat på något sätt. På något sätt förtjänar man sin framgång och man går igenom saker som leder en dit man ska. På något sätt var det där ett steg på vägen som jag skulle gå igenom.

– Hittills har det kommit något gott av det, och jag ser tillbaka på det med…kanske inte glädje, men som en läxa och en lektion jag behövde gå igenom.

Wallstedt toppar målvaktsstatistiken

Ingen – inte ens Jesper Wallstedt själv – såg den här snabba vändningen framför sig. Nu är hans huvudfokus just huvudet, och att han inte ska sväva iväg och ta framgången för givet.

– Det är klart att jag fått positiva reaktioner från många håll. Familj och vänner är väldigt glada och stolta över det som varit än så länge. Ingen – inklusive mig själv – förväntade sig att det skulle vända så här snabbt.

– Men jag vet också att om man inte gör jobbet kan det vända precis lika snabbt igen. Allt jag gick igenom förra året och allt jag lärde mig då har gjort mig ödmjuk inför uppgiften. Det är lätt att rida på det höga man är på nu, men det är också lätt att hamna på det låga om man inte fortsätter göra det dagliga arbetet.

Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt bildar målvaktspar.

Foto: Bildbyrån.

Jesper Wallstedt toppar räddningsprocentsligan i NHL – närmast före Dennis Hildeby – men han har trots allt bara stått elva matcher under säsongen. Filip Gustavsson är alltjämt förstemålvakt i Minnesota, med sina drygt 1200 minuters istid jämfört med Wallstedts knappa 700. Relationen med ”Gus” har också varit viktig för Wallstedt.

– Det har funkat väldigt bra. Filip är väldigt rolig att vara runt. Han är sprallig och har mycket energi. Båda har lite Luleåkopplingar och har gått igenom samma resa. Vi hade först framgång i SHL, sen fastnade vi lite i AHL och sen slog vi igenom i NHL. Jag kan lära mig mycket av honom och han kanske kan relatera till min resa på något sätt. Därför är vi ganska lika och har en bra connection.

– Vi har många gemensamma intressen utanför isen också. Vi har spelat lite golf, på kvällarna spelar vi Counter-Strike. Vi håller ihop utanför isen också, helt enkelt. Det är roligt.

Minnesota möter ikväll Ottawa, klockan 20:00 svensk tid.



