Rönnkvist: Här är min VM-trupp

Den här säsongen spelas VM redan i november. Närmare bestämt mellan den 6:e och 16:e i danska Herning och Esbjerg. Förbundskaptenen, Erika Holst, har möjligheten att ta ut 25 spelare, och efter förra veckans fina prestationer mot Schweiz och Tjeckien är det såklart en angenäm, men svår, sak att pussla ihop. Hockeysverige.se tänkte hjälpa henne lite på traven med att redan i dag plocka ut vår skuggtrupp bestående av tre målvakter, åtta backar samt 14 forwards.

Målvakter