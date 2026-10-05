Rönnkvist: Här är min VM-trupp
250409 Linnea Johansson, Mira Hallin,Hanna Olsson, Jenna Raunio and Ida Karlsson of Sweden celebrate during the 2025 IIHF Women's World Championship game between Sweden and Germany on April 9, 2025 in CeskÃ© Budejovice. Photo: Jeanette DahlstrÃ¶m / BILDBYRÃN / COP 246 / JD0094
Foto: BILDBYRÃN

Rönnkvist: Här är min VM-trupp

Publicerad 05 oktober 2026 16:30
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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Redan i november väntar ett hockey-VM för Damkronorna. Nu plockar Ronnie Rönnkvist ut vilka 25 spelare han vill se i turneringen - där bland annat en 18-åring jättetalang får chansen.

  • Stabil målvaktssida: "Tre säkra kort"
  • "En av de största backtalangerna vi fått fram"
  • Storlöftet given (?): "Erika Holst har nog redan skrivit in henne i truppen"

Den här säsongen spelas VM redan i november. Närmare bestämt mellan den 6:e och 16:e i danska Herning och Esbjerg. Förbundskaptenen, Erika Holst, har möjligheten att ta ut 25 spelare, och efter förra veckans fina prestationer mot Schweiz och Tjeckien är det såklart en angenäm, men svår, sak att pussla ihop. Hockeysverige.se tänkte hjälpa henne lite på traven med att redan i dag plocka ut vår skuggtrupp bestående av tre målvakter, åtta backar samt 14 forwards.

Målvakter

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Den här artikeln handlar om:

Hilda SvenssonHanna ThuvikJessica AdolfssonEmma SöderbergTindra HolmLina LjungblomJosefin BouvengFelicia FrankIda KarlssonSara HjalmarssonJenna RaunioTilde GrillforsMaja Nylén PerssonMira JungåkerThea JohanssonNicole HallMira HallinSofie Lundin