Hur står sig våra svenska talanger i relationen till andra unga NHL-löften? I en stor kartläggning av NHL-klubbarnas talangpooler har Steven Ellis rankat de tio största talangerna i alla 32 lag. Här följer en stor genomgång av de 43 svenskar som tog plats på hans rankingar. Hur högt i kurs står de i respektive organisation?

”Förr eller senare måste han ta ett kliv framåt”

”Vill se honom få en riktigt chans i NHL – men kanske inte i Buffalo”

”Siffrorna såg inte imponerande ut – men vilken playmaker han är!”

”Han skulle kunna kliva in i NHL redan den här säsongen”

”Gjorde det till sitt uppdrag att sänka alla som ens andades i hans närhet”

Under sommaren har Steven Ellis på Daily Faceoffs gjort en stor genomgång av alla NHL-klubbars talanger. Han har lyft fram de tio främsta talangerna för varje klubb, tittat närmare på deras största styrkor och svagheter och mycket mer.

Här på hockeysverige.se har vi plockat ut alla svenska spelare som figurerat på hans rankingar för att se hur de står sig i respektive klubbs pipeline. Genomgångarna ska således ses en reflektion av hur svenskarna står sig i klubbarna de tillhör, inte i NHL i stort. Det är exempelvis enklare för en svensk draftad av ett lag som Florida Panthers (med urvattnad pipeline) att rankas där än i ett lag som Nashville Predators som har en rät tät pipeline.

Här är kriterierna för att klassas som talang: spelarna måste i allmänhet ha spelat i 50 eller färre NHL-matcher eller ha tillbringat mer tid utanför NHL än i den under föregående år. Spelare över 23 år inkluderas inte, och vissa talanger med färre än 50 matcher, men som spelat en heltidroll under en tillräckligt lång period, tas bort. Det är dock mer en bedömning. Målvakter är lite mer subjektiva, men de måste vara 25 år eller yngre, ha spelat färre än 15 matcher under föregående säsong, eller inte ha tillbringat betydande tid i NHL över en treårsperiod.

Observera att alla spelargenomgångar har översatts från engelska till svenska.