Hösten 2016 fanns spelare som Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Auston Matthews, Johnny Gaudreau, Jack Eichel, Mark Scheifele och Connor Hellebuyck i samma lag när det nordamerikanska U23-laget charmade hela hockeyvärlden under World Cup. Nu är NHL inne i en ny, gyllene, era med en ny, gyllene, generation som chockar NHL. Men hur hade Nordamerikas U23-lag sett ut idag? Och hade det rent av gett superlaget från 2016 en chans? Måns Karlsson tar här ut sitt U23-lag anno 2025 – och ställer det emot 2016-laget.

Frågan är om NHL någonsin varit lika elektrisk som liga, som den är nu. Kvar finns fortfarande några av de riktigt stora legendarerna i ligan, som Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Patrick Kane, och Alex Ovetjkin, som fortfarande håller hög, hög klass. Kvar finns också ett gäng spelare som ligger precis där under i ikonstatus-ligan, som Erik Karlsson och Victor Hedman, Drew Doughty, Anze Kopitar, Steven Stamkos, John Tavares.

Vi har också spelare som Connor McDavid, Leon Draisaitl, Cale Makar och Nathan MacKinnon som fortsatt är inne i sin absoluta prime. Jack Eichel och Auston Matthews vill också vara med och bråka bland de riktigt stora.

Och framför allt har en ny alldeles ofattbart bra generation spelare som redan slagit sig in i den absoluta världseliten. I toppen av poängligan finns 20-åringarna Connor Bedard och Leo Carlsson och junioren (!!!) Macklin Celebrini. I toppen av skytteligan finns exempelvis 20-årige Cutter Gauthier. Bland backarna har spelare som rookien Matthew Schaefer, förra årets succérookie Lane Hutson och andra yngligar som Brock Faber och Jake Sanderson redan slagit sig in i bland ligans elitskikt.

När det gäller individuell skicklighet har NHL nog aldrig varit nära att ha så många häftiga spelare – som spänner över så många hockeygenerationer – som fallet är nu. Jag njuter varje morgon av att få gå upp och se nattens highlights, och se vilka nya sanslösa prestationer vi får se. Både från ligans ynglingar och från de som snuddar vid eller rent av har passerat 40-strecket.

Om World Cup-turneringen 2016 hade arrangerats hösten 2025 istället hade det nordamerikanska laget haft ett minst lika spektakulärt lag som man hade då. 2016 besegrade man bland annat Sverige och var ytterst nära att gå till semifinal. Och det hade minst sagt funnits världsstjärnor i massor även i ett likadant lag 2025.

Men hur hade laget stått sig mot varandra?

Jag har här tagit ut ett eget nordamerikanskt U23-lag för ett fiktivt World Cup 2025, och jämfört det med stjärnlaget från 2016. Jag har också ställt upp kedjor och backpar, och har således alltså tänkt utifrån rollfördelning och potentiell kemi också. Det handlar inte bara om att ta ut spelarna som gjort flest poäng.

Vilket lag är bäst?