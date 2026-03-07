Ryan Strome har hamnat snett i Anaheim Ducks.

Innan trade deadline dumpas han då av Ducks – och skickas i stället till Calgary Flames.

Ryan Strome har gjort sitt i Anaheim Ducks. Foto: Ethan Swope/AP Photo/Alamy

Sedan han kom till Anaheim Ducks 2022 har Ryan Strome varit en nyckelspelare för klubben. Under årets säsong har det däremot varit en annan historia. Strome har haft svårt att få istid i Anaheim och har blivit åsidosatt under perioder. Det har därmed bara blivit nio poäng på 33 matcher för den 32-årige centern.

Ducks har varit tydliga med att Strome inte finns med i deras planer. Han sitter på ett kontrakt med en lönetaksträff på fem miljoner dollar och det var ingen hållbar situation för Anaheim att hålla honom utanför längre. Under ”deadline day” i NHL fick Ryan Strome i stället en ny klubbadress.

Strome skickades nämligen bort av Anaheim Ducks i en ren lönedump. Han trejdas nämligen till Calgary Flames i utbyte mot ett val i sjunde rundan av NHL-draften 2027. Calgary tar därmed över Stromes kontrakt och Ducks blir av med hans lönekostnad.

Ryan Strome valdes före Mika Zibanejad i NHL-draften

Ryan Strome valdes som femte spelare i NHL-draften 2011 och gick då före spelare som Mika Zibanejad och Mark Scheifele. Strome nådde däremot aldrig riktigt samma höjd utan har varit lite väl ojämn i NHL. Han levererade förvisso starka 50 poäng på 81 matcher för New York Islanders i sin första hela NHL-säsong, men efter ett par tuffa säsonger trejdades han till Edmonton Oilers.

I Oilers kom aldrig lyftet för Strome som trejdades vidare till New York Rangers. Där hade centern sin bästa tid i karriären. Strome var en nyckelspelare för Rangers och stod för sin bästa säsong i karriären med 59 poäng på 70 matcher 2019/20. Säsongen därpå gjorde han sedan 49 poäng på 56 matcher och både 2020 och 2021 kom han trea i Rangers interna poängliga bakom Artemij Panarin och Mika Zibanejad.

Efter att ha gjort 54 poäng på 74 matcher under säsongen 2021/22 lämnade Strome sedan New York Rangers som free agent. I stället skrev han på ett femårskontrakt med Anaheim Ducks där han varit en bidragande spelare fram till årets säsong. Nu väntar alltså spel i Calgary Flames för Strome framöver.

Totalt har Ryan Strome gjort 489 poäng på 897 NHL-matcher i sin karriär.

Source: Ryan Strome @ Elite Prospects