Ryan Reaves tvingas lämna Toronto Maple Leafs. Efter två säsonger i klubben trejdas han nu till San Jose Sharks i utbyte för backen Henry Thrun.

Ryan Reaves får lämna Toronto Maple Leafs efter två säsonger med klubben. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Ryan Reaves värvades till Toronto Maple Leafs som free agent sommaren 2023. Han skrev då ett treårskontrakt med klubben värt 1,35 miljoner dollar per säsong.

Men tiden i Leafs har inte blivit speciellt lyckad för den 38-årige forwarden. Efter att ha varit ombytt 49 matcher under sin första säsong i klubben kom han bara till spel i 35 matcher den gångna säsongen. Från början av mars och resten av säsongen stod han helt utanför laget, och fick till och med kliva ned i AHL och spela tre matcher med farmarlaget Toronto Marlies.

Nu trejdas han också i väg av Maple Leafs. Med ett år kvar på kontraktet har han skeppats till San Jose Sharks i utbyte för backen Henry Thrun, 24.

Ryan Reaves klar för San Jose Sharks

Trejden ger Toronto lite mer flexibilitet under lönetaket då man sparar in 350 000 dollar på bytet. Thrun har en säsong kvar på ett kontrakt värt en miljon dollar per säsong.

Ryan Reaves, draftad av St. Louis Blues i femte rundan 2005, har spelat 912 NHL-matcher för Blues, Pittsburgh Penguins, Vegas Golden Knights, New York Rangers, Minnesota Wild och Maple Leafs. Han har noterats för 63 mål och totalt 137 poäng samtidigt som han samlat på sig 1 100 utvisningminuter.

Thrun draftades ursprungligen av Anaheim Ducks i fjärde rundan 2019, men trejdades till San Jose under sin sista säsong på Harvard. Sedan dess har han spelat 119 NHL-matcher för Sharks och svarat för 25 poäng (5+20). Den senaste säsongen stod amerikanen för tolv poäng (2+10) på 60 matcher.

Henry Thrun blev överflödig för Sharks i och med att klubben under sommaren värvat flera rutinerade backar; John Klingberg och Dmitrij Orlov på free agent-marknaden och Nick Leddy via waivers.

