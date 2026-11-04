Rekordnatten: Blev Oilers meste spelare genom tiderna

Ryan Nugent-Hopkins har spelat flest grundseriematcher för Edmnonton Oilers i klubbens historia. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

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Ryan Nugent-Hopkins har skrivit in sig i Edmonton Oilers historieböcker. När 33-åringen klev ut på isen i nattens möte med New Jersey Devils blev han ensam etta på klubbens lista över flest spelade grundseriematcher genom tiderna.

Centern passerade därmed Hockey Hall of Fame-backen Kevin Lowe, som tidigare delade rekordet med Nugent-Hopkins på 1 037 matcher.

Ryan Nugent-Hopkins med flest matcher för Edmonton Oilers

Milstolpen kom i en match som slutade med en snöplig förlust för Edmonton. Oilers föll med 3–4 efter straffläggning mot New Jersey, men Nugent-Hopkins fick åtminstone bidra offensivt. Han noterades för både ett mål och en assist.

– Han har varit en stabil spelare och en favorit bland supportrarna ända sedan han kom hit. Att spela så många matcher för en och samma organisation säger mycket om hans talang, jämnhet och, framför allt, hans karaktär, säger Kevin Lowe till Edmonton Journal .

Lowe, som vann fem Stanley Cup-titlar med Oilers mellan 1979 och 1992, var klubbpresident när Nugent-Hopkins valdes som nummer ett i NHL-draften 2011.

– Han har varit med om både toppar och dalar som Oiler, men genom allt har han representerat klubben och staden Edmonton med klass, fortsätter Lowe.

En av klubbens främsta poängplockare

Nugent-Hopkins har varit en viktig del av Edmonton under stora delar av sin NHL-karriär. Han är redan åtta i klubbens historia när det gäller antal mål med sina 295 fullträffar. Med 518 assist är han sexa genom tiderna, medan hans 813 poäng placerar honom på sjunde plats. Utöver 1 038 grundseriematcher har han spelat 102 slutspelsmatcher för klubben.

33-åringen fick dessutom en stark start på säsongen efter att ha missat inledningen på grund av en underkroppsskada. Han har svarat för fyra mål och totalt nio poäng på sju matcher.

I förlusten mot Devils förlängde Connor McDavid sin poäng- och assistsvit till 16 matcher då han med en framspelning till Leon Draisaitls 3–3-mål i den tredje perioden plockade sin 40:e poäng för säsongen. Han har nio mål och 31 assist så här långt. Mattias Ekholm hade en assist för Oilers.

I Devils noterades Jesper Bratt för en assist samtidigt som han gjorde ett av straffmålen som tog laget till seger. Jack Hughes var emellertid den som stal rubrikerna med två mål och en assist för hemmalaget. 25-åringen har 19 poäng (8+11) på 15 matcher och ligger på 17:e plats i NHL:s poängliga.

New Jersey – Edmonton 4–3 (0–1, 3–1, 0–1, 0–0, 1–0)

New Jersey: Jack Hughes 2 (8), Connor Brown (3), Arsenij Gritsiuk (avg. straff).

Edmonton: Evan Bouchard (9), Ryan Nugent-Hopkins (4), Leon Draisaitl (13).