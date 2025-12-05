Skriver kontrakt värt 115 miljoner med veteranen

Tampa Bay Lightning säkrar upp en av sina viktigaste backpjäser. Veteranen Ryan McDonagh, 36, har skrivit på en kontraktsförlängning på tre år, vilket innebär att han stannar hos ”Bolts” genom säsongen 2028/29.

Ryan McDonagh blir Tampa Bay Lightning trogen. Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Kontraktet har lönetaksträff på 4,1 miljoner dollar och är totalt värt 12,3 miljoner. Det totala kontraktsvärdet landar därmed på cirka 115 miljoner svenska kronor.

Ryan McDonagh, som nu kontrakteras tills han är 40 år gammal, är på väg att spela ut ett sjuårsavtal med Lightning som han ursprungligen sajnade med klubben 2018. Det har en lönetaksträff på 6,75 miljoner dollar och har haft ett totalt värde på cirka 450 miljoner dollar.

Amerikanen, som var en nyckelspelare i de Stanley Cup-vinnande lagen 2020 och 2021, återvände till Tampa Bay i maj 2024 efter en sejour i Nashville Predators. Då hade han tillbringat två säsonger i Tennessee med ”Preds”.

Ryan McDonagh aktuell för OS med USA

Den trefaldige All-Star-backen, som ursprungligen draftades av Montreal Canadiens 2007 och anslöt till Lightning 2018, är känd för sitt robusta defensiva spel. Förra säsongen toppade han hela NHL i plus/minus-statistiken med imponerande +43.

Hans betydelse sträcker sig dock långt bortom enstaka säsonger. McDonagh ligger etta bland alla aktiva NHL-backar i karriärens totala plus/minus (+290) och trea i antal blockerade skott (över 2000). I Lightning-historien rankas han bland de främsta backarna i en rad kategorier, inklusive blockerade skott (tvåa) och poäng (sexa). Även i slutspelet är hans statistik framstående, där han är trea i antal spelade playoff-matcher för klubbens backar.

Ryan McDonagh, som har spelat över 1000 NHL-matcher totalt, var också uttagen till USA Hockey Olympic Orientation Camp i augusti inför de kommande olympiska vinterspelen i Milano Cortina. Han är därmed aktuell för spel i mästerskapet.

Den här säsongen har han begränsats till 15 matcher på grund av skada och noterats för sex poäng (3+3). Hade Lightning inte förlängt hans avtal hade han blivit unrestricted free agent 1 juli med möjligheten att kliva ut på öppna marknaden.

Source: Ryan McDonagh @ Elite Prospects