Lägger av – efter 13 säsonger i NHL

Ryan Johansen avslutar sin NHL-karriär. Centern gjorde 13 säsonger i ligan med över 600 poäng som resultat.

Ryan Johansen firar med "Jofa-kedjan".

En lång NHL-karriär har nått sitt slut. Ryan Johansen väljer att lägga skridskorna på hyllan efter att inte ha spelat sedan våren 2024. Under hans tid i ligan blev det spel för Columbus Blue Jackets, Nashville Predators och Colorado Avalanche.

Totalt blev det 972 matcher, om vi räknar med slutspel. På dessa levererade han även 632 poäng.

Ryan Johansen bildade ”Jofa-kedjan” under sin NHL-karriär

Mest ihågkommen är han från tiden i Nashville. Det blev där åtta säsonger tillsammans med Filip Forsberg under klubbens glansdagar. Inte minst var han en del av ”Jofa-kedjan” som bestod av honom, Forsberg och Viktor Arvidsson. De var instrumentala till att Nashville tog sig till en Stanley Cup-final 2017.

Ryan Johansen draftades redan som nummer fyra av Columbus 2010.

Source: Ryan Johansen @ Elite Prospects