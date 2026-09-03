Klubbikonen hyllas – får numret pensionerat

Ryan Getzlaf får tröjan i taket i Anaheim.

Via sin hemsida meddelar Anaheim Ducks att NHL -klubben kommer att pensionera klubbikonen Ryan Getzlafs tröjummer 15. Ceremonin kommer att genomföras i slutet av januari inför en match mot Nashville Predators.

– Ryan Getzlafs påverkan på Ducks kommer att vara kännbar för flera generationer. Ingen spelare har spelat fler matcer eller gjort fler poäng, men det är hans ledarskap, vinnarmentalitet och bidrag i samhället som vi kommer att minnas mest, säger ägarna Henry och Susan Samuelli i ett uttalande på sajten.

Gör Selänne, Kariya och Niedermayer sällskap

Getzlaf gör därmed legendarerna Teemu Seläne, Paul Kariya och Scott Niedermayer sällskap bland spelarna som fått sitt tröjnummer pensionerat av klubben.

– Jag och min familj är så tacksamma gentemot Samueli-familjen och Ducks över den här otroliga äran. Inget av detta skulle vara möjligt utan mina fantastiska lagkamrater, tränare och det stöd jag har fått under min karriär. Jag vill tacka alla och kan inte vänta på att få fira med supportrarna i januari, säger Getzlaf.

Involverad i Kanadas JVM-lag

Centern, som avslutade sin karriär 2022, spenderade hela sin NHL-karriär i Anaheim. Totalt spelade han 17 säsonger i klubben och producerade 1 019 poäng på 1 157 matcher, där höjdpunkten i karriären kom 2007 när han vann Stanley Cup med Ducks. Under sin karriär vann Getzlaf även två OS-guld med Kanada (2010 och 2014).

Sedan Getzlaf avslutade karriären har han varit verksam inom de kanadensiska landslagen och kommer den här säsongen att vara assisterande tränare i Kanadas JVM-lag. 2024 anställdes han även av NHL för att ingå i ligans disciplinnämnd.