NHL-stjärnan berättar: Diagnostiserad med POTS

25 februari drabbades Roman Josi av en hjärnskakning i NHL-mötet med Florida.

Nu berättar Nashville Predators kapten att han diagnostiserats med POTS (Postural ortostatiskt takykardisyndrom)

– Jag har varit orolig över att min hjärna är skadad, säger han till Blick efter OS-beskedet.

2024/25-säsongen fick inte det slut Roman Josi hade hoppats på. Nashville Predators-kaptenen åkte på en hjärnskakning i mötet med Florida Panthers 25 februari och kom sedan inte tillbaka till spel, varken i NHL eller under hockey-VM.



Nu berättar stjärnan för tidningen Blick att han genomgått en tuff period där han under flera månader har plågats av daglig huvudvärk och extrem trötthet.



– Jag har varit orolig flera gånger de senaste månaderna att min hjärna är skadad. Jag kände mig helt utmattad även på dagar då jag gjorde lite eller ingenting hemma, säger Josi till tidningen samtidigt som Stanley Cup-finalen väntar på sitt avgörande.



Det hela följdes av en omfattande läkarundersökning i Denver, och nu har Josi även fått klarhet i vad som plågat honom. Hjärnan har inga skador, men den 35-årige backen lider av POTS (Postural ortostatiskt takykardisyndrom). Ett tillstånd där hjärtfrekvensen ökar kraftigt vid övergången från sittande till stående.

Svimmade flera gånger som barn: ”Från ingenstans”

Enligt Blick utesluter inte läkarna att det hela är relaterat till Josis hjärnskakningar, men det kan också vara ett långvarigt problem. Något som även skulle kunna förklara det Josis mamma Doris nu berättar om NHL-stjärnans barndom, som då inte följdes av någon exakt diagnos.



– Som liten pojke svimmade Roman flera gånger från ingenstans, säger hon.



Schweizaren har kontrakt med Nashville till 2028 och har därmed, förhoppningsvis, några år kvar på karriären. En framtid som han ser optimistisk på, trots dessa problem. Detta då han under de senaste åtta veckorna har genomgått intensiv terapi och tagit betablockerare. Något som gjort att han även kunnat gå på is.



– Sedan dess har jag mått mycket bättre. Efter att den första veckan varit ganska utmanande på grund av symtomen har de senaste passen gått bra, säger Josi.



Under måndagen var Roman Josi en av Schweiz sex första spelare som presenterades till OS 2026 i Milano Cortina.

Source: Roman Josi @ Elite Prospects