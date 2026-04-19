Jättetalangen lämnar college för NHL

Anaheim Ducks fortsätter att satsa på framtiden. Nu har klubben skrivit ett treårigt rookiekontrakt med förra sommarens drafttia Roger McQueen – ett namn som redan väcker stora förväntningar inför kommande säsonger.

Roger McQueen skriver NHL-kontrakt med Anaheim Ducks efter att ha valts som tionde spelare i NHL-draften 2025. Foto: Kirby Lee-Imagn Images

På lördagen meddelade Anaheim Ducks att klubben har skrivit ett treårigt rookiekontrakt med Roger McQueen.

Ducks valde McQueen som tionde spelare totalt i 2025 års NHL-draft, där de tog en chansning på den storvuxne och skicklige forwarden. Under sitt draftår spelade han endast 17 matcher med Brandon Wheat Kings i WHL, vilket gjorde honom till ett mer svårbedömt namn jämfört med andra toppval.

När Daily Faceoffs talangexpert Steven Ellis granskade Anaheims talangpool förra sommaren rankade han McQueen som organisationens näst bästa talang – bakom Beckett Sennecke.

”McQueen har en stor kropp på 195 centimeter, men rör sig som en betydligt mindre och lättare spelare – på bästa möjliga sätt. Han kan skjuta, passa och dominera fysiskt i samma byte… hans råa talang går inte att förneka”, skrev Ellis.

Precis som många andra toppspelare från de senaste draftklasserna valde McQueen att lämna juniorhockeyn och i stället spela collegehockey i NCAA. Han anslöt till Providence College Friars, där han noterades för elva och 27 poäng på 36 matcher under sin enda säsong på skolan.

Efter avslutad collegesäsong anslöt McQueen till Ducks farmarlag i San Diego för att göra sin proffsdebut på ett tryout-kontrakt. Nu är han alltså officiellt en del av organisationen, lagom till att Anaheim siktar på sin första slutspelsmedverkan i Stanley Cup-slutspelet sedan 2018.

Efter en stark grundserie där laget vann 43 av 82 matcher laddar Ducks nu för en tuff slutspelsserie mot Edmonton Oilers. Anaheim går in som tredje seed från Pacific Division, medan Oilers är seedade tvåa.

McQueens kontrakt träder i kraft säsongen 2026/27 – och mycket talar för att han kan bli en viktig pusselbit i Ducks framtida satsning.

Source: Roger McQueen @ Elite Prospects