Rodrigo Abols slåss om en ordinarie plats i Philadelphia Flyers.

Då klev den förre SHL-stjärnan fram och blev målskytt i straffsegern mot Boston Bruins i natt.

– Han hänger kvar och han vet om att det finns platser som kan vara öppna, säger tränaren Rick Tocchet efter 3–2-segern.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Den förre SHL-stjärnan Rodrigo Abols fick smaka på NHL-livet redan förra säsongen, där han avslutade grundserien med Philadelphia Flyers och noterades för totalt fem poäng på 22 matcher för NHL-klubben.

Den här säsongen slåss han om att ta en ordinarie plats från start – och har visat framfötterna under försäsongen. I natt stod den 29-årige lettländaren för ett av Flyers mål i 3–2-segern efter straffar mot Boston Bruins. Sent i den andra perioden överlistade han stjärnmålvakten Jeremy Swayman med ett distinkt handledsskott från den högra tekningscirkeln och ordnade en 2–1-ledning för Flyers.

– Jag hade ingen riktig idé om var jag var, utan jag åkte bara framåt. Jag blev lite förvånad över all tid de gav mig, då det var jag mot tre motståndare, så jag försökte bara skjuta och den gick in, säger Abols i ett videoklipp på Flyers sociala medier.

Har spelat i alla träningsmatcher

Abols har spelat i samtliga fem träningsmatcher för Flyers under försäsongen och står noterad för två mål och ett assist.

– Han har spelat varje match, så det ska han ha mycket kredd för. Träningslägret är tufft. Han hänger kvar och han vet om att det finns platser som kan vara öppna. Han bidrar offensivt och är en smart kille, så han behöver fortsätta jobba på att vara konsekvent, säger tränaren Rick Tocchet.

För Abols är målet tydligt.

– Jag försöker bara komma till jobbet varje dag och göra mitt bästa. Jag vill visa upp mig från min bästa sida, då jag slåss om en plats i laget, säger Abols.

Boston Bruins – Philadelphia Flyers 2–3 e. str

Boston: Sean Kuraly, Morgan Geekie.

Philadelphia: Noah Cates, Rodrigo Abols.