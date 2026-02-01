Ryktas vara på väg att bli trejdad – tvingas till operation

St. Louis Blues stjärncenter Robert Thomas namn har figurerat i trejdrykten senaste månaden. Nu pausas eventuella diskussioner kring hans framtid efter att han tvingats genomgå en operation.

Robert Thomas har opererats. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

Blues meddelade på lördagen att Robert Thomas genomgått ett mindre ingrepp i benet och förväntas vara tillbaka i spel efter NHL:s OS-uppehåll.

Thomas, 26, har stått för elva mål och totalt 33 poäng – flest i laget trots att han bara har spelat 42 av Blues hittills 55 matcher. Kanadensaren har inte spelat sedan han ådrog sig skadan i samband med 4–2-förlusten mot Vegas Golden Knights den 10 januari.

Att han toppar St. Louis interna poängliga säger en hel del om lagets offensiva problem den här säsongen. Med ett snitt på 2,48 mål per match rankas Blues på 31:a plats i NHL, före endast Calgary Flames. Laget kommer med all säkerhet att välkomna Thomas offensiva spets när säsongen återupptas i slutet av februari. Om Thomas är redo att spela direkt efter OS-uppehållet blir hans första match tillbaka en hemmamatch mot Seattle Kraken den 26 februari.

Robert Thomas väntas tillbaka efter OS-uppehållet

Med Blues inne i en tung säsong och för närvarande sist i Central Division har Thomas förekommit i trejdrykten Med tanke på hans ålder och dokumenterade poängproduktion är det lätt att förstå varför andra lag skulle vara intresserade.

Thomas valdes som nummer 20 totalt i NHL-draften 2017 och var rookie i Blues lag som vann Stanley Cup 2019. Under sin fjärde NHL-säsong slog han igenom ordentligt med 20 mål och 77 poäng på 72 matcher säsongen 2021/22. Hans bästa säsong kom 2023/24, då han noterades för 26 mål och sammanlagt 86 poäng på samtliga 82 grundseriematcher.

Efter lördagens 5–3-förlust mot Columbus Blue Jackets väntar bortamatcher mot Nashville Predators på måndag och Dallas Stars på onsdag för Blues, innan ligan går in i OS-uppehållet.

Source: Robert Thomas @ Elite Prospects