Uppgifter: Här kan stjärnan hamna – förhandlar om en trejd

Robert Thomas är ett av de hetaste namnen på marknaden inför trade deadline.

Nu uppger TSN att Buffalo Sabres förhandlar med St. Louis Blues om en trejd.

Robert Thomas är en jagad man inför trade deadline. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

St. Louis Blues väntas göra förändringar i sitt lag inför trade deadline. Blues har haft en riktigt svag säsong och är näst sämst i NHL, bara Vancouver Canucks är sämre. Därför kommer laget nu att göra flera spelare tillgängliga i hopp om att föryngra laget och bygga om inför framtiden.

En av spelarna som är tillgängliga är Robert Thomas och han är en av de allra hetaste spelarna på trejd-marknaden inför deadline på fredag. Nu uppges också en möjlig destination utkristallisera sig för Thomas.

Det är TSN:s insider Darren Dreger som uppger att Buffalo Sabres ligger i förhandlingar med St. Louis Blues om en trejd som skulle skicka Thomas till Buffalo. Insidern Chris Johnston fyller också i och säger att Buffalo skulle vara villiga att erbjuda ett utbyte som motsvarar flera förstarundaval i värde. Buffalo Sabres ser alltså ut att göra en stor push i sin jakt på att bryta långa slutspelstorkan. Buffalo ligger just nu tvåa i Atlantic Division på 76 poäng och har ett stort försprång till lagen utanför wild card-plats.

The #sabres are viewed around the industry as a potential dark horse team that could spice up this trade deadline.



Further to @DarrenDreger report, Buffalo is believed to be dangling the equivalent of multiple 1st-rounders in Robert Thomas talks. https://t.co/nWXXL6HUzZ — Chris Johnston (@reporterchris) March 3, 2026

Robert Thomas vann Stanley Cup 2019

Robert Thomas draftades av St. Louis Blues i förstarundan av NHL-draften 2017. Han var med i det kontroversiella Kanada-laget som vann JVM-guld 2018 och tog sedan en ordinarie plats i Blues från och med säsongen 2018/19. Där var han med och vann Stanley Cup direkt som rookie. Det stora genombrottet kom sedan 2021/22 när Thomas gjorde 77 poäng på 72 matcher och därefter har han snittat runt en poäng per match nästan varje säsong i St. Louis. Robert Thomas vann St. Louis interna poängliga både 2024 och 2025 där han gjorde 86 respektive 81 poäng.

Den här säsongen har det blivit 35 poäng på 43 matcher i NHL. Totalt har han gjort 431 poäng på 509 matcher i St. Louis Blues.

Source: Robert Thomas @ Elite Prospects