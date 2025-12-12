NHL-svensken tillbaka efter långa skadefrånvaron
Rickard Rakell har inte spelat sedan slutet av oktober på grund av en skada på vänsterhanden.
Nu verkar 32-åringen vara på väg mot en comeback då Pittsburgh Penguins har plockat bort honom från skadelistan, meddelar klubben på sina sociala medier.
Det var i slutet av oktober som Rickard Rakell skadade sig i förlustmatchen mot Columbus Blue Jackets. Strax efter skadan meddelades det att 32-åringen skulle opereras och att han skulle bli borta mellan sex till åtta veckor – stjärnan missade därför NHL Global Series-matcherna i Stockholm som hölls i mitten av november.
Nu verkar dock forwarden vara på väg mot en återkomst då Pittsburgh har tagit bort honom från skadelistan, detta meddelar klubben på sina sociala medier.
Under fjolårssäsongen gjorde forwarden sin poängbästa säsong någonsin i NHL och noterades för 70 poäng (35+35) på 81 matcher. Även under inledningen av den här säsongen var Rakell i bra form, och noterades för åtta poäng (3+5) på nio matcher.
Exakt när forwarden kommer göra comeback är ännu oklart.
