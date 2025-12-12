Rickard Rakell har inte spelat sedan slutet av oktober på grund av en skada på vänsterhanden.

Nu verkar 32-åringen vara på väg mot en comeback då Pittsburgh Penguins har plockat bort honom från skadelistan, meddelar klubben på sina sociala medier.

Rickard Rakell. Foto: Gary A. Vasquez/Bildbyrån.

Det var i slutet av oktober som Rickard Rakell skadade sig i förlustmatchen mot Columbus Blue Jackets. Strax efter skadan meddelades det att 32-åringen skulle opereras och att han skulle bli borta mellan sex till åtta veckor – stjärnan missade därför NHL Global Series-matcherna i Stockholm som hölls i mitten av november.

Nu verkar dock forwarden vara på väg mot en återkomst då Pittsburgh har tagit bort honom från skadelistan, detta meddelar klubben på sina sociala medier.

6-7 IS BACK 🙌



The Penguins have activated forward Rickard Rakell from Injured Reserve. pic.twitter.com/VS6GKMvLkm — Pittsburgh Penguins (@penguins) December 12, 2025

Under fjolårssäsongen gjorde forwarden sin poängbästa säsong någonsin i NHL och noterades för 70 poäng (35+35) på 81 matcher. Även under inledningen av den här säsongen var Rakell i bra form, och noterades för åtta poäng (3+5) på nio matcher.

Exakt när forwarden kommer göra comeback är ännu oklart.

