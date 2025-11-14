Rickard Rakell går miste om möjligheten att spela NHL-hockey inför nära och kära i Stockholm. På torsdagen mötte den skadade Pittsburgh Penguins-stjärnan media inför NHL Global Series – och hymlade inte med de starka känslorna som bubblade i honom när det stod klart att han missar matcherna mot Nashville Predators.

– Jag såg fram emot att den äldre generationen i familjen skulle få se mig spela, säger Rakell.

Rickard Rakell missar NHL Global Series.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han har sin poängmässigt bästa NHL-säsong i ryggen och hade startar årets säsong på samma starka vis. Då kom smällen som ställde allt på ända.

I en match mot Columbus Blue Jackets i slutet av oktober skadade Rickard Rakell ena handen så illa att han tvingades till operation. En rehabtid på sex till åtta veckor sattes upp, vilket innebar att han skulle missa NHL Global Series.

Inför fredagens första match mot Nashville Predators är den svenske Pittsburgh Penguins-forwarden ändå på plats hemma i Stockholm. Där har han agerat guide och eventfixare åt lagkamraterna. Bland annat tog han med gänget till ett spa-hotell på onsdagen.

– Vi tog en halvdag på Yasuragi. Alla tyckte det var supertrevligt att få dra på sig några morgonrockar där och njuta i några timmar. Det var precis vad alla behövde efter en lång flygning, säger Rakell.

Rickard Rakell ”förkrossad” över att missa NHL Global Series

Att inte kunna spela matcherna i Avicii Arena svider ordentligt.

– Jag var såklart förkrossad från början, erkänner 32-åringen. Att få komma hit.. Jag såg chansen att tränare som jag haft tidigare när jag växte upp och familj av den äldre generationen skulle få en chans att se mig spela en NHL-match. Att den sedan försvann var väldigt tufft i början.

Men Rakell menar att han ändå är glad att han fick möjligheten att följa med till hemstaden.

– Det är så i livet, det är inte bara uppåt. Men jag är ändå tacksam att jag fick chansen att få följa med och visa alla i laget runt här i stan och förhoppningsvis ge dem en upplevelse för livet också.

Veteranbacken Kris Letang lär få en sådan upplevelse om han vidhåller sin tidigare önskan om att testa surströmming. Det är dock ett experiment som Rakell inte tänker beblanda sig med.

– Ingen bra ide, skrattar Rakell. Jag har själv aldrig testat det och tror aldrig att jag kommer att göra det. Men om han vill göra det kan jag titta på videon efteråt. Men jag vill slippa stanken. Jag vill inte komma nära den.

Source: Rickard Rakell @ Elite Prospects