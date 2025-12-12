Rekord i NHL – 18 (!) svenskmål på en natt

I stort sett varje natt under vinterhalvåret kan man läsa om svenska målskyttar i NHL.

Men i natt slog NHL-svenskarna alla tiders rekord.

Marcus Johansson och Erik Karlsson bland de svenska målskyttarna. Foto: Bildbyrån

Det kryllar av svenskar i NHL. I natt stod de som ett kollektivt rekord – då hela 18 mål gjordes av svenskfödda spelare – samma dag.

Marcus Johansson gjorde två för Minnesota Wild, i övrigt blev 16 andra svenskar målskyttar.

Detta om man tar sig friheten att räkna in den svenskfödde finländske forwarden Oliver Kapanen.

Hela listan över målskyttarna

I övrigt var det en hel del att hålla koll på.

För här är alla övriga svenska målskyttar:

Erik Karlsson, Filip Forsberg, Alexander Wennberg, John Klingberg, Pontus Holmberg, Jesper Bratt, Leo Carlsson, Simon Holmström, Joel Eriksson Ek, Hampus Lindholm, Elias Lindholm, Mattias Ekholm, Simon Edvinsson, Gabriel Landeskog och Rasmus Dahlin.

Det är rekord i NHL – då det aldrig hänt att spelare från samma nationalitet utanför USA eller Kanada gjort så många mål på en och samma dag. Det tidigare gällande rekordet var 17 mål av svenskfödda spelare den 31 december 2022.