Recension NHL 27: Märkliga ansikten och AI-kommentering

Den här recensionen är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Betyg: 5,5/10 – Det är inte som att det är tråkigt att spela, men EA har misslyckats med nästan alla andra delar i jakten på att skapa det mest autentiska NHL-spelet någonsin.

EA Sports NHL-serie är en av de längst pågående och mest ikoniska spelserierna från den stora spelstudion.

Det har nu gått 35 år sedan NHL Hockey först släpptes till Sega Genesis, och under slutet av 2000-talet och början av 2010-talet fick serien regelbundet starka recensioner för varje ny upplaga och konkurrerade om branschutmärkelser vid D.I.C.E. Awards och E3.

Det är lätt att förstå varför NHL-serien alltid har varit så populär. Hockey är en snabb och underhållande sport som lämpar sig naturligt för tv-spelsformatet. I takt med att sporten har förändrats vad gäller tempo, fysisk spelstil och målfrekvens har även motsvarigheterna i spelvärlden utvecklats – och det har vanligtvis varit enkelt nog att ändra spelreglagen för att anpassa upplevelsen efter sin egen spelstil.

NHL 27 – fullt av billiga presentationselement

EA Sports kommer officiellt att släppa NHL 27 till allmänheten under veckan, även om spelet redan har varit tillgängligt för Early Access-prenumeranter sedan den 4 september. EA var också vänliga nog att förse vår redaktion med några exemplar inför lanseringen, och vi har haft roligt när vi testat de nya spellägena och funktionerna. I slutändan är det svårt att inte ha roligt när man spelar ett nytt hockeyspel.

Tyvärr är NHL 27 fullt av märkliga presentationselement som känns billiga och som stjäl uppmärksamheten från flera av de förbättringar som faktiskt gjorts i själva spelupplevelsen. Under våra testomgångar upptäckte vi bara fler och fler buggar och brister som överskuggade så många av de annars genuint lovvärda förbättringarna. Till slut var det nästan bara bristerna vi kunde tänka på. För ett spel som har Macklin Celebrini som affischnamn är det långt ifrån lika välpolerat som sin omslagsspelare.

Till att börja med måste vi prata om ansiktsscanningarna. Det är direkt förbryllande att ett sportspel kan se ut så här 2026. EA har gjort en stor sak av årets ”Authentic Atmospheres”, men det verkar ha lagts betydligt mindre energi på att få spelarna att se lika autentiska ut. Till och med laddningsskärmarna, som inte är beroende av animationer i realtid, är hämtade direkt från den kusliga dalen – exempelvis ska det här föreställa Leon Draisaitl:

Bodybuilding-tomten Ovetjkin

Det borde inte vara så svårt att faktiskt få spelarna att se ut som sig själva. I NBA 2K-serien ser LeBron ut som LeBron. I MLB The Show ser Ohtani ut som Ohtani. Men i NHL 27 är ansiktena extremt ojämna, och även vissa av de största stjärnorna ser helt fel ut. Vissa, som Sidney Crosby och Jevgenij Malkin, är ganska träffsäkra . Men när det gäller många andra verkar EA ha haft stora problem med såväl frisyrer som ansiktsuttryck, vilket lett till bisarra avbildningar som sträcker sig från bodybuilding-tomten Alexander Ovetjkin till Mason Lohrei som en slags hillbilly-skräckfågelskrämma – och, tja, vad det nu är som pågår med William Nylander och Sergej Bobrovskij .

Hur illa det än känns att säga det så känns det ärligt talat som att AI förmodligen hade kunnat göra ett bättre jobb med ansiktena. Tyvärr kan man inte säga detsamma om kommenteringen i NHL 27. Nytillskottet John Buccigross har öppet erkänt att hans egna röstinspelningar har kompletterats – och i vissa fall helt ersatts – av generativ AI. Som man kanske kan förvänta sig har det lett till mängder av onödiga fel i spelets presentation.

Buccigross och Darren Pang har ersatt James Cybulski och Cheryl Pounder som EA:s kommentatorsteam i år, och även om båda bidrar med energi och erfarenhet låter slutprodukten nästan inte alls som en riktig matchutsändning. Om något påminner den mer om Nothing, Forever , den kusligt surrealistiska AI-parodin på Seinfeld som blev viral på Twitch under covidpandemin. Den datoriserade versionen av Buccigross och Pang vrålar ut repliker till synes helt slumpmässigt, och ofta uttalar de samma namn på olika sätt. ”Brad Lambert” uttalas ibland med fransk accent. Vi hörde tydligt hur Buccigross uttalade namnet ”Kesselring” med L och R i fel ordning. Och naturligtvis kommer Buccigross nästan alltid med någon variant av repliken efter i princip varje mål, oavsett om det handlar om en träningsmatch eller Stanley Cup-finalen: ”Det är hans första för matchen!”

Klumpiga animationer vid målfirandena

EA säger att man har förbättrat spelet i NHL 27 genom att introducera individuella taktiska upplägg anpassade efter hur samtliga 32 NHL-lag faktiskt spelar. Enligt vår erfarenhet hade dessa ingen särskilt märkbar effekt. Att göra mål och skapa chanser i NHL 27 känns väldigt likt hur det är i de senaste upplagorna av serien. De autentiska mållåtarna är ett trevligt inslag, även om det verkar som att EA stött på problem med licenserna för vissa lag. Calgary Flames har exempelvis använt ”TNT” av AC/DC som mållåt under större delen av det senaste decenniet, men EA valde i stället den förmodat betydligt billigare ”Righteous Smoke” av Monster Truck, som var Calgarys mållåt från 2013 till 2018 – och ärligt talat är det en bättre nödlösning än att bara använda något generiskt.

Tyvärr är animationerna vid målfiranden klumpigare än någonsin. Man skulle kunna tro att det vore enklare att animera en del av spelet där spelaren inte längre har kontroll över vad som händer, men så verkar inte vara fallet i NHL 27. Varenda scen efter ett mål är full av animationsfel som ser ut att vara hämtade från 989 Sports misslyckade NHL FaceOff 2003. Spelare irrar runt, åker rakt igenom varandra och gör mekaniska fist bumps med lagkamraterna på bänken medan publiken börjar … leva?

NHL 27 – inget måste-köp

Om du är trött på att L2/LT-metat dominerar det konkurrensinriktade spelet har NHL 27 äntligen gjort några välbehövliga justeringar. I flera år har spelare utnyttjat vision control-mekaniken för att sömlöst vända bort från tacklingar och skydda pucken. Nu kan man inte längre snurra runt på isen helt utan konsekvenser. Ännu viktigare är att upprepat tryck på L2 inte längre ger konstgjorda fartökningar eller gör det möjligt att slå fysikbrytande passningar och skott. För att vinna i NHL 27 måste du förlita dig på genuin hockey-IQ i stället för att snurra runt som en idiot.

Efter omfattande efterfrågan från de mest hängivna fansen har EA introducerat ett nytt ”Connected Franchise”-läge i NHL 27, även om det bleknar rejält i jämförelse med det gamla ”GM Connected”-läget som fanns med i spelen under början av 2010-talet. I våra tester var Connected Franchise fullt av buggar och klarade inte särskilt mycket granskning. Mekanismerna för att trejda och värva spelare hade fler än ett par problem – exempelvis kan lag göra trejder som placerar dem under lönetaket, men de kan sedan inte genomföra ytterligare trejder eller värvningar om dessa inte samtidigt får dem tillbaka över golvet. Det hela är lite av en röra och känns helt enkelt som något som lagts till i efterhand.

Hockey Ultimate Team, Franchise Mode, Be a Pro och World of Chel är alla tillbaka och i stort sett oförändrade jämfört med tidigare upplagor. Det är bra för dem som inte har plockat upp en handkontroll på ett tag, men mindre imponerande för seriens verkligt hängivna fans. Det finns helt enkelt inte särskilt mycket i NHL 27 som motiverar prislappen. I slutändan borde nästan 70 amerikanska dollar och 90 kanadensiska dollar ge dig betydligt mer än autentiska jumbotroner och ChatGPT-kommentatorer.

Vårt omdöme: NHL 27 är inget måste-köp och känns på många sätt som ett steg tillbaka för serien. Du skulle förmodligen ha lika roligt av att starta ditt gamla exemplar av NHL 2K10 till PS3. Om inte annat är kommenteringen i det spelet genuint mycket bättre, och grafiken är inte så långt efter. Men om du verkligen vill ha de uppdaterade laguppställningarna bör du vänta tills spelet reas ut kring jul.