Rasmus Dahlin var tillbaka på isen efter pausen från hockeyn..

Då gjorde han poäng – och skickade ett glädjande meddelande om flickvännen.

– Det är så roligt att se henne varje dag. Hon kämpar på och blir bättre för varje dag som går, säger han till Mike Harrington på TBN Sports.

Rasmus Dahlin om comebacken och sambons kamp. Foto: Bildbyrån

Rasmus Dahlin tog en tillfällig paus från hockeyn för nio dagar sedan, för att kunna resa hem till Sverige och vara med sin flickvän. Under hösten har hon rehabiliterat sig efter en hjärttransplantation som hon tvingades göra i somras, efter en semesterresa till Frankrike. Där blev Carolina Matovac akut sjuk.

Under gårdagen stod det klart att han var tillbaka på is och redan i natt låg han bakom segern i sin comeback för Buffalo.

Det var svensklaget Detroit Red Wings som tappade en 4–1 ledning till förlust 4–5 mot Dahlins gäng. I vändningen stod den västsvenske stjärnbacken för två assister. Först till Josh Doans reducering till 2–4, innan matchen gick till förlängning. Då låg han och stjärnforwarden Tage Thompson bakom Mattias Samuelssons avgörande mål till 5–4.

”Hon är en krigare”

Därmed var Rasmus Dahlin tillbaka med besked direkt.

På en pressträff innan matchen berättade han om känslorna kring vad flickvännen får gå igenom.

– Hon är en krigare. Det är så roligt att se henne varje dag. Hon kämpar på och blir bättre för varje dag som går. Det är det viktigaste, säger Rasmus Dahlin till Mike Harrington på TBN Sports.