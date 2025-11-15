Glädjande bilderna: Rasmus Dahlin tillbaka

Rasmus Dahlins paus från NHL-karriären ser ut att bli kortvarig. Stjärnsvensken är tillbaka på is med sitt Buffalo Sabres.

Rasmus Dahlin på is med Buffalo Sabres igen. Foto: Bildbyrån och X (Buffalo Sabres).

Buffalo Sabres kan få tillbaka Rasmus Dahlin redan under natten till söndag.

En vecka efter att stjärnbacken meddelat att han pausat NHL-karriären för att resa hem till Sverige och umgås med sin flickvän, rullar NHL-klubben ut glädjande bilder på sin kapten. Detta samtidigt som laget tränar i Detroit, inför sin 18:e match denna säsong.

”Welcome back, Captain”, skriver man i inlägget på X.

Flickvännen tvingades genomgå en hjärttransplantation

Anledningen till att Dahlin var hemma i Göteborg och tränade med Frölunda var att flickvännen Carolina Matovac blev akut sjuk under en semesterresa till Frankrike i somras. Hon tvingades därefter genomgå en hjärttransplantation och rehabiliterat sig hemma i Göteborg.

”Turligt nog fick hon HLR vid flera tillfällen, och upp till ett par timmer för att hålla henne vid liv, något som i slutändan räddade hennes liv. Utan HLR hade resultatet blivit otänkbart. Det är svårt att ens tänka på det värsta scenariot,” skrev Dahlin i ett pressmeddelande inför säsongen.

Stjärnsvensken missade totalt tre matcher under sin visit i Sverige.

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects