Glädjande bilderna: Rasmus Dahlin tillbaka

Rasmus Dahlins paus från NHL-karriären ser ut att bli kortvarig. Stjärnsvensken är tillbaka på is med sitt Buffalo Sabres.
Buffalo Sabres kan få tillbaka Rasmus Dahlin redan under natten till söndag.
En vecka efter att stjärnbacken meddelat att han pausat NHL-karriären för att resa hem till Sverige och umgås med sin flickvän, rullar NHL-klubben ut glädjande bilder på sin kapten. Detta samtidigt som laget tränar i Detroit, inför sin 18:e match denna säsong.
”Welcome back, Captain”, skriver man i inlägget på X.
Flickvännen tvingades genomgå en hjärttransplantation
Anledningen till att Dahlin var hemma i Göteborg och tränade med Frölunda var att flickvännen Carolina Matovac blev akut sjuk under en semesterresa till Frankrike i somras. Hon tvingades därefter genomgå en hjärttransplantation och rehabiliterat sig hemma i Göteborg.
”Turligt nog fick hon HLR vid flera tillfällen, och upp till ett par timmer för att hålla henne vid liv, något som i slutändan räddade hennes liv. Utan HLR hade resultatet blivit otänkbart. Det är svårt att ens tänka på det värsta scenariot,” skrev Dahlin i ett pressmeddelande inför säsongen.
Stjärnsvensken missade totalt tre matcher under sin visit i Sverige.
