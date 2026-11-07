Rasmus Dahlin gjorde säsongens tredje mål med en riktig projektil. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

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Buffalo Sabres har inte haft samma fina utdelning under säsongsinledningen som under det succéartade fjolåret. Inför nattens hemmamatch mot Columbus Blue Jackets sände huvudträ'naren Lindy Ruff ett budskap genom att sätta backen Louis Crevier och forwarden Ryan McLeod på läktaren.

Crevier kom till Sabres från Chicago Blackhawks i Bowen Byram-trejden i somras och var tänkt som en nyckelback för laget. McLeod har å sin sida varit över 50 poäng två säsonger på rad för Sabres sedan han hämtades in i en trejd med Edmonton Oilers. Den här säsongen har han emellertid bara mäktat med ett mål och tre poäng på de inledande 15 matcherna.

Ruffs drag visade sig fungera. Buffalo övertygade mot Columbus och vann med säkra 5–2 efter två mål av en annan kritiserad spelare, centern Josh Norris.

Det var dock lagkapten Rasmus Dahlin som stod för matchens mest spektakulära mål. I alla fall när man tittar på farten som hans projektil från blålinjen hade. Den 26-årige svensken stod för det matchvinnande 3–1-målet 4.30 in i den andra perioden. Efter att ha fått en passning från Peyton Krebs sköt han ett stenhårt direktskott som uppmättes till närmare 150 kilometer i timmen .

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Rasmus Dahlin passerar John Klingberg

NHL-säsongens härdaste skott som resulterat i mål har Montreal Canadiens-backen Arber Xhekaj stått för. Hans skott i 5–4-segern mot Utah Mammoth natten mot fredag uppmättes till 156,5 kilometer i timmen.

Dahlin passade samtidigt på att passera John Klingberg på listan över de poängrikaste svenska backarna i NHL:s historia, Buffalo-kaptenen är nu åtta på listan efter att ha svarat för 444 poäng.

Totalt den här säsongen har Rasmus Dahlin samlat på sig tio poäng (3+7) på 13 matcher efter att ha missat tre matcher med en överkroppsskada i oktober.

Mot Columbus tog sig även Noah Östlund sig in i poängprotokollet med en assist på Josh Doans 5–1-mål. Östlund har tio poäng (4+6) på 16 matcher så här långt.

Buffalo – Columbus 5–2 (2–1, 3–0, 0–1)

Buffalo: Josh Norris 2 (4), Jack Quinn (9), Rasmus Dahlin (3), Josh Doan (3).

Columbus: Kent Johnson (8), Zach Werenski (2).