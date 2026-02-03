OS närmar sig med stormsteg och Rasmus Dahlin fortsätter att bära fram sitt Buffalo Sabres i NHL. Inatt 5–3-besegrade man de regerande mästarna Florida Panthers.

– Livet blir helt klart lättare när man vinner, berättade svensken nyligen.

Rasmus Dahlin sänkte regerande mästarna i NHL, Florida. Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Efter 51 spelade matcher har nu endast sex backar gjort fler poäng än Rasmus Dahlin i NHL.

Efter att svensken nyligen öppnat upp för media om det lyft som ser ut att avsluta den 15 år långa torkan på slutspelshockey i Buffalo, har han öst in poäng i ligan. Inatt blev det två nya assist – mot de regerande mästarna, Florida Panthers. Poäng som tar Dahlin till totalt tio poäng på de senaste fem matcherna. Hyfsad form inför ett OS med premiär 11 februari?

– Det blir så jäkla mycket roligare. Det har varit mycket lärdomar på vägen och jag har lärt mig extremt mycket det här året. Jag tänker just på att spela i ett vinnande lag och vad det handlar om att spela vinnande hockey varje kväll. Det har varit ett jäkla år, sade Dahlin i den där intervjun.

Panthers frustration: ”Vi har problem”

Det var dock Florida som tog ledningen i mötet med två tidiga mål. Därifrån krävdes det två framspelningar av Rasmus Dahlin för att kvittera till 2–2 innan paus.

Det blev även spännande i slutminuterna efter att Dahlin och Byram dragit på sig utvisningar med runt sju minuter kvar.

– Vi gjorde ett bra jobb med att begränsa deras chanser till utsidan. Vi kämpade oss bara genom det, säger burväktaren Alex Lyon och fortsätter om tre mot fem-spelet i slutet av matchen.

– Det var en känslofylld del av matchen, vi bara härdade oss själva och fick jobbet gjort. Det är allt man kan göra.

För Panthers, som lyft Stanley Cup två år i rad, var detta fjärde raka förlusten.

– Vi har problem just nu. Vi kan inte försöka överträffa lagen med skills. Jag tror inte att det var vad vi försökte göra ikväll. Men vid vissa tillfällen i matchen gör vi det, och spelar dem i händerna. Vi måste bara komma tillbaka till grunderna, försöka vinna en 1-0, 2-1-match här. Försök bara att gå vidare därifrån. Vi är i en sådan situation just nu. Om vi ​​inte förenklar saker och ting kommer det här året att spåra ur, säger forwarden Matthew Tkachuk.

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects