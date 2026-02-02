Kan bryta förbannelsen: ”Fått till något så jäkla unikt”

15 år utan slutspelshockey i Buffalo.

Nu ser Rasmus Dahlins lag ut att ändra på det.

För Hockeysverige.se berättar han om skälen bakom uppryckningen.

– Dels all talang vi har och uppsidan vi har i den. Men sedan så har vi fått till någonting så jäkla unikt i omklädningsrummet, säger han.

Rasmus Dahlins Buffalo kan bryta jobbiga sviten.

Foto: Bildbyrån

Buffalo Sabres har inte spelat slutspelshockey sedan våren 2011. Därmed är laget mitt inne i ligans längsta pågående slutspelstorka.

Men i sin åttonde säsong i ligan kan nu den svenske backstjärnan tillika lagkaptenen Rasmus Dahlin kan det till slut bli slutspelshockey för Buffalo.

I skrivande stund har Sabres spelat ihop 67 poäng på 54 matcher, vilket ger dem en kudde på sex poäng ned till platserna under slutspel. På de senaste 25 matcherna har man bara förlorat fem.

”Livet blir lättare”

I en intervju med media ger han sin bild av vad som har gått rätt för Dahlin, som haft en tuff höst på ett privat plan.

– Livet blir helt klart lättare när man vinner, säger han.

– Det blir så jäkla mycket roligare. Det har varit mycket lärdomar på vägen och jag har lärt mig extremt mycket det här året. Jag tänker just på att spela i ett vinnande lag och vad det handlar om att spela vinnande hockey varje kväll. Det har varit ett jäkla år.

Under många år ville supertalanger som exempelvis Jack Eichel lämna klubben, för att de inte såg Buffalo som ett framtida vinnarlag.

I dag är Jack Eichel en av ligans stora stjärnor och håller till i Vegas.

Foto: Bildbyrån

Stjärnorna stannar i Buffalo

Nu är situationen helt annorlunda – och laget har en relativ ung och stark kärna.

Vad som förändrats? Mycket, menar Dahlin.

– Dels all talang vi har och uppsidan vi har i den. Men sedan så har vi fått till någonting så jäkla unikt i omklädningsrummet, i laget och i lagsammanhållningen, säger han till Hockeysverige.se.

– Man vill verkligen vara i det här laget. De som är i laget vill verkligen vara här. Det är ett sådant brödraskap vi har skapat och jag tror att det spelar stor roll. Men också den potential vi som lag har och det vi visar upp just nu. Det är lite av båda.

I laget är framförallt Alex Tuch, Tage Thompson och Owen Power nycklarna, förutom Rasmus Dahlin. Även Zach Benson, en yngre förmåga som bara är 20, är ett väldigt spännande framtidsnamn.

Hyllar svensken: ”Extremt mogen”

Vidare hyllar han svenske lagkamraten Noah Östlund, som nu blivit ordinarie i NHL-laget.

– Han är en extremt mogen kille och spelare. Jag är jäkligt positivt överraskad hur bra han har hanterat den här tiden han har varit uppe i NHL.

– Det känns inte som att han gör ett fel på isen. Han ligger rätt i banan, spelar klart situationer och han producerar. Han kan spela powerplay, penalty kill, han kan göra allt. Så jäkla kul att se på nära håll hur bra han är. Utanför isen så har vi lärt känna varandra och bygger vidare på relationen.

Den 11 februari kliver Rasmus Dahlin in som en av Tre Kronors absoluta nyckelspelare till OS-premiären mot Italien i Milano.

Noah Östlund firar mål mot Minnesota.

Foto: Bildbyrån

