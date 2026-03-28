Lagkamrater i Tre Kronor i OS förra månaden – fiender i en het drabbning i NHL i natt. Lucas Raymond och Rasmus Dahlin rök ihop när Detroit Red Wings tog en tung seger mot Buffalo Sabres med 5–2 – efter att båda svenskarna blivit målskyttar.

Lucas Raymond och Rasmus Dahlin hade en privat uppgörelse i nattens möte mellan Detroit och Buffalo.

Foto: Thomas Salus-Imagn Images

Det var viktiga poäng som stod på spel när Buffalo Sabres fick besök av Detroit Red Wings i KeyBank Center i natt.

Inte minst för Red Wings,

Efter att ha varit på stabil slutspelsmark under stora delar av säsongen har laget tappat i tabellen sista månaden – och befinner sig just nu på utsidan. Klubben har inte spela slutspelshockey på tio år, vilket innebär att det ALDRIG spelats en playoff-match i Little Caesars Arena som invigdes 2017.

Rasmus Dahlin och Lucas Raymond rök ihop

Nu lyckades Red Wings plocka en synnerligen tung seger i natt som tar dem närmare en slutspelsplats. 5–2-vinsten mot Sabres gör att de nu är en ynka poäng efter New York Islanders som har den andra och sista wild card-platsen i Eastern Conference.

Matchen i sig blev en eldig affär där Sabres försökte undvika sin första svit på tre raka förluster sedan i december. Det misslyckades man med. Efter att Red Wings ryckt åt sig en 3–0-ledning i den första perioden pushade Sabres för en comeback i andra.

Halvvägs in i densamma hamnade landsmännen Rasmus Dahlin och Lucas Raymond i en intern uppgörelse som slutade med att båda fick sätta sig i utvisningsbåset. Det var efter en situation framför Red Wings mål som de bägge OS-svenskarna ryckte tag i varandra och brottades medan det hettade till även runt omkring dem båda. Raymond fick av Dahlin hjälmen innan domarna klev in och stoppade de tidigare Frölunda-spelarna från att ta det längre.

Lucas Raymond poängbäst bland NHL:s svenskar

Utöver att hamna i luven på varandra hade Raymond och Dahlin det gemensamt att de båda blev målskyttar i matchen. Raymond, som utsågs till matchens första stjärna, satte Red Wings 2–0-mål i andra perioden medan Dahlin fixade Sabres 2–4-reducering i tredje perioden.

Lucas Raymond, 23, har 70 poäng (23+47) på 70 matcher och är med etta i den svenska poängligan i NHL, en poäng före Mika Zibanejad.

Rasmus Dahlin, 25, är inte långt efter med sina 66 poäng (16+50) på 69 matcher för Buffalo som allt jämt toppar Atlantic Division med sina 96 poäng, två fler än Tampa Bay Lightning.

