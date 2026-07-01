Efter finalförlusten - skriver kontrakt värt en halv miljard

Rasmus Andersson stannar i Vegas länge.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images / USA Today Sports

Vegas väljer att behålla sin svenska backklippa. Efter att ha trejdat till sig Rasmus Andersson från Calgary Flames inför deadline var svensken med och gick till Stanley Cup-final.

Där blev det däremot en förlust. Nu laddar Vegas Golden Knights också om för att ta sig hela vägen nästa år. Då väljer de också att skriva på ett stort kontrakt med den svenska backen.

Nästa säsong blir det fortsatt spel i klubben. Där han nu har valt att krita på för sju nya år.

Parterna väntade innan free agency öppnade innan de kom överens om det nya kontraktet. Men nu är det alltså i hamn. Det totala värdet på kontraktet uppgår till över en halv miljard svenska kronor.

29-åringen spelade OS för Sverige under säsongen. Totalt har han gjort 617 matcher i ligan och på dessa 278 poäng. Nu väntar en fortsättning i Golden Knights som förväntas vara ett topplag även framöver.

Vegas är Rasmus Andersson andra NHL-klubb efter att tidigare ha spelat hela sin NHL-karriär i Calgary.