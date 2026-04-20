Märkliga bilderna − här skallar han svensken

Det var udda scener i nattens Stanley Cup-match mellan Vegas och Utah.

OS-svensken Rasmus Andersson blev skallad (!) av motståndaren Sean Durzi.

− Det ska vara matchstraff, han kom undan med den där, säger Sportsnets insider Elliotte Friedman.

Rasmus Andersson reagerade kraftigt efter skallningen av Sean Durzi. Foto: NHL/Skärmdump

Utah Mammoth klev i natt in i sitt första slutspel någonsin. De såg då också ut att kunna vara på väg mot sin första seger någonsin i ett Stanley Cup-slutspel, sedan flytten från Arizona.

Bortalaget tog ledningen i första perioden efter ett mål av stjärnskottet Logan Cooley. Vegas kvitterade i andra perioden men svenske Kevin Stenlund, som vann Stanley Cup med Florida Panthers 2024, såg till att ge Utah ledningen i matchen återigen. Ställningen var 1-2 inför den tredje perioden och Utah var bara 20 minuter ifrån att skriva historia.

Då tappade de allt i sin första slutspelsmatch. Vegas klev ut starkt i tredje perioden och vände på matchen. Lagkaptenen Mark Stone satte kvitteringen till 2-2 i powerplay och sedan tog hemmalaget också ledningen. Nic Dowd, som Vegas trejdade till sig vid deadline, styrde in 3-2-målet. Golden Knights vann sedan matchen med 4-2 och tar ledningen i serien med 1-0 i matcher.

Rasmus Andersson skallad av Sean Durzi: ”Om domarna…”

Det var dock en annan sekvens i matchen som kom att bli uppmärksammad.

I första perioden hamnade flera spelare i ett gruff där svenske Rasmus Andersson hamnar i luven på Utahs Sean Durzi. Då utspelar sig udda scener. Durzi drar fram sitt huvud och verkar försöka skalla Rasmus Andersson, även om han inte drar bak huvudet först och utan bara lyfter sitt huvud in i svensken. Rasmus Andersson reagerar dock kraftigt och pekar mot Durzi och sitt ansikte samtidigt som han skriker mot domaren som bara står någon meter ifrån och tittar på hela händelseförloppet.

”Durzi’s fortunate here. They gave him a break.”



Både Andersson och Durzi blev utvisade två minuter för ”roughing” men enligt regelboken hade Sean Durzi kunnat få matchstraff för skallen.

− Om domarna kallar det för en skallning, då ska det vara ett matchstraff. Durzi har tur här, han kom undan med den där. Det är ingen hård skalle. Durzi reagerar tydligt och menar att det inte var en skallning, säger insidern Elliotte Friedman i Sportsnets sändning.

Vegas Golden Knights − Utah Mammoth 4−2 (0-1,1-1,3-0)

Vegas: Colton Sissons (1), Mark Stone (1), Nic Dowd (1), Ivan Barbasjev (1).

Utah: Logan Cooley (1), Kevin Stenlund (1).

Vegas Golden Knights leder serien med 1-0 i matcher.

