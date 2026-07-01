Busen skriver på - minuter innan fönstret öppnar

Radko Gudas är tillbaka i Florida Panthers.

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I den elfte timmen är det nu klart. Florida Panthers och Radko Gudas är eniga om ett kontrakt. Klubben valde att byta till sig hans rättigheter från Anaheim Ducks under drafthelgen.

De hade sedan på sig tills klockan 18 den 1 juli innan alla andra lag fick börja prata med honom.

Nu har de alltså enats om ett kontrakt, bara minuter innan fönstret öppnar. Den tjeckiska bjässen har spelat närmare 900 matcher i NHL. Han är där känd som en riktig tuffing som spelar på gränsen, och ibland över densamma.

Han har även ett förflutet i Florida där han gjorde tre säsonger mellan 2020 och 2023.

Radko Gudas är 36 år och har två OS-mästerskap på meritlistan. Dessutom har han vunnit ett VM-guld med Tjeckien.