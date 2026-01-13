Edmonton Oilers fortsätter att knyta sin framtid till en av hockeyvärldens mest uppmärksammade familjer. På måndagen meddelade klubben att man är överens med Quinn Hutson om en tvåårig kontraktsförlängning – efter en succéartad första halva av säsongen i AHL.

Quinn Hutson blir Edmonton Oilers trogen. Foto: Winslow Townson-Imagn Images

Hutson, 24, är äldst av fyra bröder i den numera välkända Hutson-familjen – och den enda forwarden i syskonskaran. Det nya avtalet sträcker sig över säsongerna 2026/27 och 2027/28 och har en lönetaksträff på 875 000 dollar per år, samma nivå som i hans nuvarande kontrakt. Skillnaden ligger i att det nya kontraktet går från ett tvåvägskontrakt till ett envägskontrakt andra säsongen, vilket innebär att han kommer att tjäna samma summa i AHL som i NHL om det skulle bli aktuellt.

De tre yngre bröderna har alla gjort avtryck som backar. Lane Hutson vann Calder Trophy med Montreal Canadiens 2025 och räknas redan som en av ligans mest sevärda unga spelare. Cole Hutson är ett högt värderat framtidsnamn i Washington Capitals organisation, medan yngste brodern Lars Hutson för närvarande spelar i USHL med Muskegon Lumberjacks och blir valbar i NHL-draften 2027. Mot den bakgrunden har Quinn Hutsons väg till NHL gått mer under radarn.

Quinn Hutson har tagit en annan väg till NHL

Den odraftade forwarden tog en längre väg via USHL och collegehockeyn. Efter juniorspel i Muskegon Lumberjacks tillbringade han tre säsonger på Boston University, där han successivt växte ut till en pålitlig målskytt. Under säsongen 2024/25 stod han för 23 mål och 50 poäng på 38 matcher, vilket banade väg för ett NHL-kontrakt.

I april 2025 skrev Hutson på ett tvåårigt entry level-avtal med Oilers. Eftersom han anslöt som free agent efter trade deadline kunde han inte delta i Edmontons slutspel samma vår, men han fick debutera i NHL under slutet av grundserien.

Den här säsongen har Hutson pendlat mellan NHL och AHL. I Edmonton har han gjort ett mål på fyra matcher, medan han varit desto mer framträdande i Bakersfield Condors. Där har han noterats för 23 mål och 38 poäng på 30 matcher och varit en av lagets offensiva nyckelspelare. Han är tvåa i farmarligans målliga och trea i poängligan.

Source: Quinn Hutson @ Elite Prospects