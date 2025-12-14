Det var en ”blockbuster” när Quinn Hughes trejdades till Minnesota Wild.

Men trejden har varit på gång länge – och flera klubbar har förhandlat med Vancouver om storstjärnan.

– Vi gjorde allt i vår makt för att övertala honom att stanna här, säger Canucks general manager Patrik Allvin.

Flera klubbar var intresserade av Quinn Hughes innan han trejdades till Minnesota Wild. Foto: Simon Fearn-Imagn Images (Montage)

Tidigare i helgen skedde en av de största bytesaffärerna i NHL de senaste åren.

Vancouver Canucks skickade iväg sin lagkapten och storstjärna Quinn Hughes, som anses vara en av världens bästa backar, till Minnesota Wild. I motsatt riktning fick Vancouver svenske Liam Öhgren, centern Marco Rossi och backtalangen Zeev Buium samt ett förstarundeval i nästa år NHL-draft. Det är en trejd som har skickat chockvågar genom hela hockeyvärlden.

Men att Quinn Hughes lämnar Vancouver är inget som har kommit plötsligt. 26-åringen har ryktats vara på väg bort från Canucks under en längre tid. Nu avslöjas också spelet bakom övergången.

– Jag tror att det är ungefär ett år sedan som vi började förstå att det var den här vägen som Quinn ville gå. Vi hoppades att han skulle ändra sig och jag, tillsammans med ägarna, försökte göra allt i vår makt för att övertala honom att stanna här. Men vi kände att vi inte lyckades och aldrig kom närmare en lösning. Då startade vi processen att leta efter potentiella destinationer för honom, säger Canucks svenske general manager Patrik Allvin på en digital pressträff.

Därför gick Quinn Hughes till Minnesota Wild

I spekulationer om Hughes framtid har han ofta kopplats ihop med New Jersey Devils, där hans bröder Jack Hughes och Luke Hughes spelar. Men när trejden blev verkligen gick han alltså i stället till Minnesota Wild, ett överraskande val enligt många.

– Jag imponerades över hur snabbt som Bill Guerin (GM i Minnesota) jobbade. Hans första bud var väldigt bra, han visade att han verkligen menade allvar, säger Hughes agent Pat Brisson till The Athletic.

Enligt insidern Pierre LeBrun är det flera klubbar som har haft samtal med Vancouver Canucks om Hughes den senaste tiden. Han uppger att New Jersey Devils, New York Rangers och Detroit Red Wings var de främsta konkurrenterna till Minnesota om att byta till sig Hughes. Även Carolina Hurricanes och Buffalo Sabres ska ha haft konkreta samtal om Hughes medan Philadelphia Flyers också nämns som ett av de intresserande lagen, men de kom aldrig så långt i förhandlingarna.

– Vi sökte en klubb där Quinn skulle kunna ha en väldigt bra hockeyupplevelse och därifrån kommer vi att utvärdera om han ska förlänga där eller inte. Men jag kunde inte garantera till något lag att han kommer att skriva på eller inte, säger Pat Brisson.

Quinn Hughes vann Norris Trophy som NHL:s bästa back 2024 och var en av finalisterna till priset även förra säsongen. I sin NHL-karriär har han gjort hela 432 poäng på 459 matcher.

Source: Quinn Hughes @ Elite Prospects