Storstjärnan svarar om framtiden

Quinn Hughes.

Foto: Craig Lassig/AP/Alamy

Frågan kring huruvida Quinn Hughes kommer att förlänga sitt kontrakt med Minnesota Wild eller inte har varit en följetong under hela sommaren. Med en vecka kvar till att NHL -klubbens träningsläger inleds har parterna ännu inte enats om en förlängning bortom den kommande säsongen – och för Hughes innebär inte det någon stress.

– Det här kommer att bli gjort när jag känner att det är dags att göra det. Jag känner mig inte upptryckt mot en vägg. Jag tänker väldigt noggrant igenom saker och jag kommer att ta min tid för att ta ett beslut som blir bra för alla. Där står jag just nu, säger Hughes till NHL.com .

Kontraktet löper ut efter säsongen

Hughes har ett år kvar på sitt kontrakt med Minnesota, men har sedan den 1 juli haft möjligheten att förlänga sitt avtal utan att ett nytt kontrakt skrivits. Wild löper således risken att kliva in i säsongen med en av sina storstjärnor på utgående kontrakt, vilket under säsongen kan leda till en trejd eller att man tappar Hughes till free agent-marknaden nästa sommar.

– Det är inget som kommer att tynga mig personligen. Jag ser framemot att spela hockey. Om jag kan hålla mig frisk så kommer jag att ha min bästa säsong, säger Hughes.

Wild gav upp mycket för att landa Hughes

Vid månadsskiftet var Wilds general manager Bill Guerin tydlig med att han kände sig säker på att parterna skulle lyckas hitta en lösning .

– Jag och Billy jobbar med det tillsammans med min agent Pat (Brisson). Vi har haft en öppen kommunikation, säger Hughes.

26-åringen trejdades till Minnesota från Vancouver under förra säsongen, där Wild fick ge upp ett stort paket innehållandes Liam Öhgren, Marco Rossi, Zeev Buium och ett förstarundeval i sommarens NHL-draft.