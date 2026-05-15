Minnesota Wild gjorde en stor chansning när general managern Bill Guerin värvade superstjärnan Quinn Hughes från Vancouver Canucks mitt under säsongen. Nu öppnar den offensivt skicklige backen för en långsiktig framtid i klubben efter succévåren i Minnesota.

Nu när Hughes visat sig passa perfekt in i laget och varit en starkt bidragande orsak till en framgångsrik grundserie samt segern i första rundan mot Dallas Stars, har han också öppnat för en längre framtid i klubben.

När Hughes mötte reportrar under lagets städdag i omklädningsrummet i St. Paul på fredagen kommenterade han sin kontraktssituation och framtid.

– Jag trivs verkligen här, sade Hughes. Jag älskar laget, staden och fansen. Att vara i det där omklädningsrummet är speciellt. Jag skulle absolut vara öppen för att skriva nytt kontrakt här med den grupp vi har. Det finns också ett stort förtroende för Billy (Guerin).

Hughes har ett år kvar på sitt sexårskontrakt med en lönetaksträff på 7,85 miljoner dollar och får skriva en förlängning från och med den 1 juli.

Quinn Hughes: "I really like it here. I love the team. I love the city and the fans. Being in that lockerooom, it's a special group. I would definitely be open to re-signing here with the guys that we have. There's a lot of trust with Billy as well. Love Hynesy + Cappy and the…

Quinn Hughes vann OS-guld med USA

Den 26-årige stjärnbacken hade ett händelserikt år som började i ett Vancouver-lag som slutade överlägset sist i NHL innan han trejdades till Minnesota i mitten av december. I februari hjälpte han dessutom USA till landets första olympiska guld sedan 1980.

När NHL-säsongen återupptogs efter OS spelade Wild av grundserien utan större dramatik då laget i princip redan hade säkrat tredjeplatsen i Central Division inför mötet med Dallas Stars.

Minnesota slog sedan ut Dallas i sex matcher och bröt därmed en lång svit utan en slutspelsserievinst för klubben. I andra rundan tog det däremot stopp mot Presidents’ Trophy-vinnaren Colorado Avalanche, som vann serien med 4–1 i matcher.

Totalt noterades Hughes för sju mål och 69 assist på 74 matcher under säsongen, vilket gav 76 poäng. I slutspelet följde han upp det med fyra mål och elva assist för totalt 15 poäng på elva matcher.

