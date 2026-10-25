Quinn Hughes öppnar för att stanna i Minnesota Wild. Foto: Nick Wosika-Imagn Images

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När New Jersey Devils lyckades landa Connor Hellebuyck från Winnipeg Jets i en storaffär på fredagen började spekulationerna gå. Är det här draget som gör att Devils lyckas locka Quinn Hughes till klubben – där de yngre bröderna Jack och Luke återfinns?

Inte nödvändigtvis.

För när Quinn Hughes fick frågan om sin framtid i Minnesota Wild gav han en indikation om att något kan vara på gång mellan honom och klubben.

– Jag är där jag alltid har varit. Jag är förväntansfull just nu. Jag har båda fötterna stadigt planterade i Minnesota, och något kan hända snart. Jag är inte riktigt säker, sade Hughes till reportrar på lördagen.

– Jag njuter verkligen av att spela här.

Quinn Hughes sitter på utgående kontrakt

Uttalandet kommer efter en sommar och höst av väntan. De flesta hade förväntat sig att den amerikanske stjärnbacken skulle ha förlängt sitt kontrakt vid det här laget. I stället har förhandlingarna dragit ut på tiden till den grad att många börjat tvivla på om Hughes verkligen vill stanna i Wild bortom den här säsongen.

Men själv har han bara gott att säga om laget och dess utsikter.

– Vi har ett fantastiskt lag. Först och främst vill man ta sig till slutspel, men jag tycker att vi har en chans att vinna i år, menar Hughes.

Inga planer på en flytt till New Jersey Devils?

Att gå till New Jersey Devils som free agent nästa sommar låter inte som något som skulle vara aktuellt här och nu.

– Jag trivs verkligen här, poängterar Quinn Hughes. Jag gillar killarna, jag gillar laget och jag passar väldigt bra in.

– Självklart lockar det att få spela med dem (bröderna) någon gång i framtiden, men jag tycker att Jack uttryckte det perfekt: Jag tänker inte offra en fantastisk situation för mig själv för att få spela med dem.

Kan bli NHL:s bäst betalda spelare

Quinn Hughes är inne på sista året av ett kontrakt värt 7,85 miljoner dollar per säsong. Det är en lön han kommer att mer än fördubbla, oavsett var han spelar säsongen 2027/28.

Colorado Avalanche s Cale Makar satte nyligen ett nytt NHL -rekord med ett kontrakt värt 20,5 miljoner dollar per säsong i genomsnitt. Hughes lär hamna på samma nivå, om inte högre, när han tecknar nästa kontrakt.

2024 års vinnare av Norris Trophy som NHL:s bästa back har inlett säsongen i Wild med att göra 14 poäng (2+12) på tolv matcher. I natt väntar en återkomst till Vancouver för ett möte med Canucks som han spelade för fram till i december i fjol då han gick till Minnesota i en stor bytesaffär.