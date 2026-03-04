Positiva formbeskedet – slår till igen

Gabriel Landeskog är i form efter OS-debaclet.

I natt hjälpte han Colorado Avalanche till seger i Anaheim.

Forwarden har nu gjort poäng i sex av de sju senaste matcherna.

Landeskog. Foto: Bildbyrån

Colorado Avalanche har varit överlägset i både poäng- och målskillnadstabellen över hela säsongen. I takt med att resultaten blev mer humana och normala i januari, då de faktiskt började förlora en del, så tappade man lite mark.

Men med fem segrar på sex matcher är nu Colorado helt överlägset igen.sex poäng med en match i handen ned till Dallas Stars. Sett över hela ligan är det sedan tre poäng ned till nästa gäng.

Stjärnbacken och Landeskog klev fram

I natt slog man ett av NHL:s stora överraskningsgäng hittills under säsongen i form av Anaheim Ducks som parkerar som femma. Med fem raka segrar i ryggen ställdes man mot Avs på hemmais – men det blev dessvärre för deras del en riktig mardrömsmatch.

Det var nämligen Cale Makars kväll i Kalifornien. Först gjorde han 1-0 med ett vackert skott, innan han spelade fram Martin Necas och Parker Kelly till tvåan och trean.

Men sedan klev Tre Kronors OS-kapten fram, och nu är han inne i riktigt god form. För efter tre poäng senast mot LA Kings blev det ett mål här i segern. Det var, om man räknar med matcherna mot USA och Lettland med Tre Kronor, den sjätte matchen han gjorde poäng i av de sju senaste.

Matchen slutade 5–1 till bortalaget från Denver.

Totalt har Landeskog hunnit med 48 matcher och gjort 28 poäng (9+19).

