Talangen är säkrad. Philadelphia Flyers har skrivit ett rookiekontrakt med storlöftet Porter Martone – och mycket pekar på att NHL-debuten kan komma redan den här säsongen.

Porter Martone är klar för NHL-spel med Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyers meddelade på söndagen att klubben har skrivit ett treårigt rookiekontrakt med topptalangen Porter Martone.

Martone, som stod för en lysande debutsäsong i NCAA med Michigan State Spartans, valdes av Flyers som sjätte spelare totalt i NHL-draften förra året.

Michigan States säsong tog slut under lördagen efter en 4–3-förlust i förlängning mot Wisconsin Badgers, vilket öppnade dörren för Martone att ta steget till proffshockeyn.

OFFICIAL: We have signed forward Porter Martone to a three-year entry-level contract. https://t.co/dODZsHdwhf — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) March 29, 2026

Porter Martone väntas NHL-debutera den här säsongen

Trots att det inte blev någon djup slutspelsresa i NCAA-turneringen var hans tid på college en stor framgång. På 35 matcher noterades han för 25 mål och 25 assist – totalt 50 poäng – vilket räcker till en sjätteplats i hela NCAA:s poängliga.

Martone var också lagkapten för Kanada under JVM i vintras. Där svarade han för nio poäng på sju matcher i en turnering där det blev en tredjeplats efter seger mot Finland i bronsmatchen. Han var även med i Kanadas VM-lag i Stockholm i fjol, en turnering där man åkte ut mot Danmark efter en stor skräll i kvartsfinalen.

Under fjolåret var Martone också en av de mest framträdande spelarna i juniorligan OHL. Som lagkapten för Brampton Steelheads producerade han 98 poäng på 57 matcher och följde upp det med ytterligare nio poäng på sex slutspelsmatcher.

Nu väntar nästa steg i karriären. Martone kan få chansen att göra NHL-debut redan under den här säsongen, innan han förväntas ta en ordinarie roll i Flyers lagbygge 2026/27.

Source: Porter Martone @ Elite Prospects