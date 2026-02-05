Victor Hedman är tillbaka efter ett långt skadeuppehåll och ska spela OS med Tre Kronor. I podcasten Inside Hockey undrar Uffe Bodin och Peter Sibner hur den svenska stjärnbacken ska matchas med tanke på hans långa frånvaro. Kan Sam Hallam förlita sig på veteranen, eller är det bättre att ge honom mindre speltid?

Victor Hedman har gjort comeback – lagom till OS.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Under helgens händelserika utomhusmatch i Tampa var Victor Hedman äntligen tillbaka i action efter sin långa skadefrånvaro. Kaptenen matchades försiktigt i comebacken – och frågan är hur Sam Hallam ska matcha 35-åringen med tanke på hans stökiga säsong. Under normala omständigheter är Hedman en svensk toppback. Men är han det verkligen nu?

Uffe Bodin och Peter Sibner diskuterar hur man ska matcha försvarsresen i OS i podcasten Inside Hockey.

Dessutom i veckans avsnitt av podcasten Inside Hockey

Sibner lämnar rapport från utomhusmatchen i Tampa

Ny målvaktsfajt – Vasilevskij vs. Swayman

Pratar vi alldeles för lite om hur bra Nikita Kutjerov är?

Har Tampa fått en ny toppback i Hedmans frånvaro?

Skadeuppdatering i den svenska laget inför OS – mestadels positiv.

Stora förändringar på gång i Nashville – vem ersätter Barry Trotz?

