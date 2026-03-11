Efter 56 matcher i AHL fick Theo Lindstein chansen i NHL med St. Louis Blues. Då klev den svenska 21-åringen fram med en assist direkt när St. Louis förlorade med 4-3 efter övertid mot New York Islanders.

Theo Lindstein får lovord efter debuten i NHL.

Foto: Rusty Jones/Cal Sport Media

Theo Lindstein lämnade Brynäs för att prova lyckan i Nordamerika inför den här säsongen. Backlöftet fick då inleda säsongen i AHL och har spelat där hela tiden – fram tills nu. För efter 56 matcher i farmarligan var det dags att få chansen i Blues.

I natt var 21-åringen då med när St. Louis ställdes mot New York Islanders på hemmaplan.

Philip Broberg öppnade målskyttet för hemmalaget i den första perioden. I den andra fortsatte Blues sedan få utdelning när Dylan Holloway satte 2-0 nio minuter in. Bara drygt en minut senare kom 3-0. Theo Lindstein hittade fram till Bobby Thomas som i sin tur spelade fram till Jimmy Snuggerud som satte pucken i nät.

— Jag är väldigt imponerad av hans spel. Du kan se hur bra hans skridskoåkning är och han använder sina fötter bra. Han flyttar pucken och rör sig bra. En väldigt lovande första match, säger huvudtränare Jim Montgomery om den svenska talangen.

Theo Lindstein om NHL-debuten: ”Överlag en bra match”

3-0-ledningen till trots blev det ingen seger för St. Louis. Jean-Gabriel Pageau gjorde 3-1 precis innan den andra periodpausen. Calum Ritchie och Bo Horvat gjorde sedan ett varsitt mål i den tredje perioden för att kvittera matchen. Väl i övertid klev Matt Barzal fram och avgjorde till 4-3.

— Jag är besviken att vi inte tar två poäng här. Överlag tycker jag att vi gör en bra match men vi är lite besvikna, säger han till media efter matchen.

Theo Lindstein gjorde 110 matcher i Brynäs A-lag under sin tid i klubben. Där var han också med de två sista säsongerna om att både gå upp i SHL och spela i en SM-final. St. Louis draftade honom som spelare nummer 29 sommaren 2023.