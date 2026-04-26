Rickard Rakell och Pittsburgh Penguins vägrade ge upp. Med kniven mot strupen vräkte sig svenske fram till mål – och säkrade en 4–2 för att hålla säsongen vid liv.

– Det var vårt enda alternativ, och det var inte vackert stora delar idag, säger svensken till media med 1–3 i serien mot Philadelphia Flyers.

Rickard Rakell slänger sig för att göra 2–0 mot Philadelphia Flyers.

”The Battle of Pennsylvania”-upplagan 2026 – i Stanley Cup-slutspelet, har dominerats av Philadelphia Flyers. Men inatt, när säsongen stod på spel, gjorde Sidney Crosby och hans gäng allt för att vinna.

Rickard Rakell visade inte minst detta då han stod för ett udda 2–0-mål. Dan Vladar i Flyers-målet hade klivit ner bakom buren för att hämta puck, men stressades av svensken. Inom kort slängde båda sig efter pucken, men Rakell lyckades peta in den i tom kasse.

– Det var vårt enda alternativ, och det var inte vackert stora delar idag. Men vi höll oss till det och vi visste att vissa byten skulle vara tråkiga och att inte mycket skulle hända. Men vi behövde leva med det och hålla oss till vår spelplan. Det var det som höll oss kvar i matchen. Det känns såklart väldigt bra. Stor seger, säger Rakell till media efter matchen.

Crosby visade vägen: ”Lyfter hela gruppen”

Även Crosby stod för en udda aktion då han passade fram pucken till Kris Letang med en bredsida, från skridskon. Letang hittade 3–1 och även Rakell noterades för en assist för förarbetet. Travid Konecny svarade snabbt för Flyers, men Connor Dewar stängde det hela med 4–2 i tom bur.

– Det är alla små detaljer. Ibland är det inte det galna eller passningen som hittar killen bakåt. Ibland är det små detaljer som att ge mig gott om tid att skjuta. Det var fantastiskt gjort, så det visar bara hur bra IQ han har på isen, och att han vet vad han ska göra i varje ögonblick i varje situation, säger Letang om Crosby.

– Vi får den där insatsen varje dag, oavsett om det är träning eller match, det är ganska speciellt. Det är vår ledare, så när han går dit lyfter det hela gruppen och det är ungefär vad han gjorde ikväll. Vi vet att han kommer att bidra. Det är bara att resten av laget säger: vi måste också bidra och följa i hans fotspår, fyller Ryan Shea i om Crosby.

Erik Karlsson noterades för en assist. Nu vänder mötet till Penguins hemmaplan där man återigen måste vinna.

