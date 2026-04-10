Klara för slutspel – efter Karlssons superform

Pittsburgh Penguins kommer att spela Stanley Cup-slutspel för första gången på fyra år. Det efter nattens 5-2-seger mot New Jersey Devils.

Foto: Winslow Townson-Imagn Images.

Ett veteranbetonat Pittsburgh Penguins har tagit sig hela vägen till ett slutspel. Det är första gången på fyra säsonger som laget kommer att delta i det roliga. Det står klart med tre omgångar kvar att spela efter nattens seger mot New Jersey.

De har mycket att tacka Erik Karlsson för.

Den svenska backstjärnan har hittat en superform under våren och öst in poäng. Samtidigt har han spelat en bra bit över 20 minuter per match. 35-åringen har gjort totalt 66 poäng på 74 matcher den här säsongen. En notering som är hans näst bästa sett över de nio senaste säsongerna.

I natt blev det ett mål och en assist när Pittsburgh vann mot Devils med 5-2.

Bryan Rust gav Penguins ledningen i den första perioden innan Paul Cotter kvitterade i den andra. Erik Karlsson spelade sedan fram till Tomas Novak som satte dit 2-1. Jegor Tjinakov gjorde sedan 3-1 bara nio sekunder senare.

Jack Hughes reducerade till 3-2 innan den andra perioden var över. Men i den tredje var det Pittsburgh för hela slanten. Jevgenij Malkin satte dit 4-2 innan Karlsson själv gjorde 5-2 i tom kasse.

