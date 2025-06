Svensken kan trejdas – för att göra plats åt superstjärnan

Pierre Engvall kan ha gjort sin sista match i New York Islanders. Enligt reportern David Pagnotta på The Fourth Period undersöker Islanders möjligheten att trejda svensken.

Pierre Engvall, som fyllde 29 för knappt tre veckor sedan, skrev för två somrar sedan på att sjuårskontrakt (!) värt tre miljoner dollar med New York Islanders. Trots att fem år kvarstår på avtalet kan svensken nu ha gjort sin sista match i Islanders-tröjan.

Det är reportern David Pagnotta på The Fourth Period som rapporterar att Islanders har ungefär 21 miljoner dollar i lönetaksutrymme men att de ska sajna både Aleksandr Romanov och storstjärnan Noah Dobson till nya kontrakt under sommaren. De väntas kosta ungefär tolv miljoner dollar i total lönetaksträff – vilket är en majoritet av de 21 miljonerna man har till sitt förfogande. Även den svenske genombrottsmannen Simon Holmström, som slutade så bra som fyra i den interna poängligan den gångna säsongen, ska skriva på ett nytt avtal under sommaren. För att inte hamna i en knepig lönetakssits när de sajnar andra spelare på den fria marknaden kan därför både Engvall och veteranen Jean-Gabriel Pageau trejdas under sommaren.

Engvall gjorde den gångna säsongen 62 matcher för New York Islanders, och stod på dessa för 15 poäng (8+7). Han gjorde också sex matcher i AHL, där det blev ett mål. Han sattes upp på waivers av Islanders vid två tillfällen under säsongen. Totalt har Troja/Ljungby-produkten gjort 135 poäng på 380 framträdanden i NHL. Som bäst har han gjort 35 poäng under en NHL-säsong. Det var 21/22, då i Toronto Maple Leafs tröja.

Noah Dobson, som är det tyngsta namnet som ska ha ett nytt kontrakt i Islanders, backade rejält från de 70 poäng han gjorde säsongen 23/24. Det blev bara 39 poäng för världsbacken, som tog plats i Kanadas stjärnfyllda 4 Nations-lag. Där gjorde han fyra poäng på åtta matcher.