Efter ett års frånvaro – NHL-svensken redo för comeback

Pierre Engvall är redo för comeback.

I en intervju med NHL.com bekräftar general managern Mathieu Darche att långtidsskadade Pierre Engvall kommer att vara redo för spel när New York Islanders träningsläger inleds om ett par veckor.

Engvall missade hela fjolårssäsongen på grund av en fotledsskada, som krävde operation och en lång rehabilitering. Dessförinnan hade Engvall även genomgått en höftoperation under sommaren 2025.

Den 30-årige smålänningen har spelat NHL -hockey sedan säsongen 2019/20, då med Toronto Maple Leafs , och trejdades till Islanders under säsongen 2022/23. Under sin senaste säsong i NHL där Engvall kom till spel (2024/25) noterades han för 15 poäng (8+7) på 62 matcher för Islanders.

Veteranmålvakten tillbaka: "Ett mirakel"

Förutom Engvall kommer även Kyle Palmieri, Aleksandr Romanov och Semjon Varlamov vara redo för spel när träningslägret inleds i mitten av september. Den sistnämnde har inte spelat en match sedan hösten 2024 och har sedan dess genomgått två knäoperationer med omfattande rehabilitering som följd.

– Det är nästan ett mirakel, säger general managern Mathieu Darche till NHL.com.

– Eller, det är inte ett mirakel med tanke på allt hårt jobb han lagt ned. Han har varit här i minst en månad och kört fyra-fem pass på is varje vecka. Han har inte behövt någon medicinering eller känt någon smärta. Han kommer att delta fullt ut på lägret.

I New York Islanders återfinns den här säsongen fem svenskar i organisationen i form av Simon Holmström, Emil Heineman, Victor Eklund och Calle Odelius utöver Pierre Engvall.