Philip Broberg har varit en toppback för St. Louis Blues – men har ett utgående kontrakt.

Enligt The Athletic pågår inga förhandlingar med svensken – och samtidigt spås det vad Broberg kan få för lön i sitt nya avtal.

Philip Broberg och St. Louis Blues har inga samtal om kontrakt än. Foto: Connor Hamilton/AP Photo/Alamy

2024 snodde St. Louis Blues till sitt svenske backen Philip Broberg från Edmonton Oilers via ett offer sheet. Broberg, som då hade haft svårt att ta plats i Oilers, fick sedan en galen utveckling efter flytten till Blues och blev direkt en toppback i laget.

Under sin första säsong i klubben gjorde han succé med 29 poäng och +21 på 68 matcher. Den här säsongen har St. Louis varit ett bottenlag i NHL och Brobergs produktion har därav blivit lidande. Men han spelar fortsatt på en hög nivå i Blues och snittar 23:25 minuters istid per match vilket är klart mest i laget. Broberg hyllas nu också av St. Louis-coachen Jim Montgomery.

– Han har varit helt otrolig för oss den här säsongen. Om vi hade haft en bättre säsong tror jag att folk hade pratat mycket mer om honom runt om i ligan. Han har varit en fantastisk hockeyspelare ända sedan säsongen startade, säger Montgomery till The Athletic.

Så mycket kan Philip Broberg få i ett nytt kontrakt

När Blues roffade åt sig Broberg plockade de även forwarden Dylan Holloway som varit en av lagets bästa offensiva spelare efter flytten. Båda skrev på tvåårskontrakt med Blues efter flytten, Brobergs med en lön på knappt 4,6 miljoner dollar (cirka 43,3 miljoner kronor) per säsong och Holloways till ett värde på nästan 2,3 miljoner dollar (cirka 21,7 miljoner kronor) per år.

Efter säsongen löper kontrakten ut för båda spelarna. The Athletic rapporterar nu att Blues ännu inte har inlett förhandlingar med varken Broberg eller Holloway om nya kontrakt.

– Vi känner ingen brådska där. Vi kommer att försöka sajna upp dem så fort vi kan. Om vi inte lyckas blir de restricted free agents. Vi kommer se till att lämna tillräckligt med lönetaksutrymme för att sajna båda spelarna. Lönetaket går upp och det är skönt för oss att flera av de andra spelarna redan är sajnade så att vi vet vad vi har att röra oss med. Annars kan vi alltid skapa mer lönetaksutrymme också vid behov, säger Blues GM Doug Armstrong till The Athletic.

Enligt The Athletics uträkning skulle Brobergs lön i ett nytt avtal kunna ligga kring sju miljoner dollar (cirka 66,2 miljoner kronor) per säsong. Men samtidigt poängterar skribenten Jim Rutherford att om Broberg fortsätter prestera som han har gjort hittills den här säsongen, skulle han förtjäna ett ännu bättre kontrakt. Han spekulerar i stället att Broberg snarare skulle kunna skriva ett åttaårskontrakt med åtta miljoner dollar (cirka 75,6 miljoner kronor) som årslön till följd av sitt fina spel.

Det återstår att se vad Blues och Broberg kan enas om för siffra när förhandlingar väl kommer igång.

Source: Philip Broberg @ Elite Prospects